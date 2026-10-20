Фото: Александр Полегенько/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 21 октября:

1. Новости с передовой: освобождена Тимошевка

2. Образование в незалежной подорожало

3. Сеул отзывает дипломатов из Киева

4. В Бундестаге видят финансовую усталость от Украины

5. Украина как новый Афганистан для ЕС

6. В Раде заявили что Зеленский не готов «к сложному миру»

7. Бандеровцы бросили нацистскую символику и... мушкеты

8. Хлеб на Украине подорожает в полтора раза

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 21 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» вывел из строя 235 боевиков. Поражены 13 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: до 220 бойцов, 22 автомобиля, по три орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы.

От действий бойцов «Юга» украинские формирования потеряли до 215 человек. Подбиты танк, две бронемашины и 44 автомобиля.

Бойцы «Центра» вывели из строя до 340 солдат и офицеров. Утилизированы шесть бронемашин; пять автомобилей и по два орудия полевой артиллерии и станции РЭБ.

Штурмовики «Востока» освободили Тимошевку в Запорожской области. ВСУ потеряли 170 человек, три бронемашины и два автомобиля.

«Днепр» уничтожил до 30 националистов. Сожжены 16 автомобилей и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 383 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 21 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Образование в незалежной подорожало

В незалежной стоимость образовательных услуг выросла почти на 20% по сравнению с прошлогодним сентябрем. Госслужба статистики указала: повышение цен затронуло обучение по контракту в вузах, платные услуги для школьников и дошкольников и курсы для взрослых. Общая инфляция на потребительском рынке самостийной в сентябре составила 10% в годовом выражении. Все еще образуется? Ответ — нет!

Сеул отзывает дипломатов из Киева

Сеул сокращает численность миссии в Киеве. Южная Корея отзывает часть дипработников с украинской территории. Правительство Республики Корея приняло решение отозвать часть дипломатов после 8 октября, когда южнокорейский МИД информировал о решении отозвать посла на Украине. Причина - недостаточные извинения со стороны Киева, когда Зеленский раструбил на весь мир о передаче двух северокорейских пленных Сеулу. Это стало нарушением соглашения о пленных. Теперь Киев от корейцев ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot точно не получит. Дебилы.

В Бундестаге видят финансовую усталость от Украины

Член комитета бундестага по экономике и энергетике от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре заявил: страны ЕС исчерпывают финансовые ресурсы для оказания помощи Киеву. Парламентарий сообщил: «Все очевиднее, что военные цели ЕС, заключающиеся в победе над Россией, недостижимы. У государств заканчиваются деньги». В Европе все чаще звучат призывы к прекращению поддержки Киева. Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен уже заявила об отсутствии у Франции средств для дальнейшего финансирования Киева. А если хором?

Штеффен Котре. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.imago-images.de / Global Look Press

Украина - новый Афганистан для ЕС

Словацкая газета Pravda полагает: Украина станет новым Афганистаном для Евросоюза, если конфликт не будет завершен с учетом российских требований. Автор статьи полагает: единственный способ избежать такого сценария - принять план, который будет учитывать требования Москвы. А санкции, заморозка активов и поддержка Киева не помогут достичь мира - никакие ограничения сломить экономику России не смогли. Эврика!

В Раде заявили, что Зеленский не готов «к сложному миру»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* полагает, что Владимир Зеленский не готов к сложному миру с Россией. В интервью «РБК-Украина» он заявил, что лидерство – не только мужество "не сбежать в начале войны", а и готовность выдержать критику и пойти на непопулярные шаги. Он отметил, что Зеленский постоянно ищет аплодисментов как артист и при этом панически боится свиста. По мнению парламентария, Зеленскому проще продавать обществу надежды на «вундерваффе» или перемены после выборов, чем провести тяжелый, но честный разговор. Апрель 1945-го вспомнили?

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Бандеровцы бросили нацистскую символику и... мушкеты

Командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Фил» рассказал: на брошенных позициях ВСУ под Харьковом нашли нацистскую символику и.. мушкеты. Слова штурмовика приводят РИА Новости: «Находили даже мушкеты, флаги, мины, гранаты, оружие». Боевики не чувствовали, что приближается наступление. Они оказались не готовы к нему - потому бросили на позициях сухпайки и даже образцы старинного вооружения. А на телах не успевших сбежать и уничтоженных националистов были нацистские татуировки. Застрелиться из мушкета не пробовали?

Хлеб на Украине подорожает в полтора раза

Денис Марчук, замглавы всеукраинского аграрного совета, признал: цены на хлеб в незалежной могут вырасти на 60% до конца года. Марчук сообщил: «Мы увидим повышение цен на молочную продукцию, на овощную группу… Хлеб до конца года может подняться до 60%». Подорожание продуктов связано с ростом издержек на хранение и импорт из-за проблем с энергоснабжением, а также с необходимостью использовать генераторы для нормальной работы продовольственных складов. Это еще мягко сказано...

* - внесен в список террористов и экстремистов в России