Российские машины с продуктами не могут пробиться в Алешки уже полгода. Украинские дроны их тут же атакуют. Бьют даже по скорой помощи, по велосипедистам. Цель - наказать город за то, что он в России. Фото: t.me/rus_homenko_AMO

Военкор RT пообщался с жителями Алешек, только что эвакуированными из города. Они полгода выживали, питаясь той своей консервацией, которую удалось заготовить в лучшие времена.

- Ни еды, ни дров, ни воды. Ложишься спать и думаешь, удастся ли завтра поесть. Просто потому, что сегодня ты вообще не ел. Что ж, не повезло, значит. А спишь, будто в улье, так все жужжит вокруг от дронов, - делится мужчина, которому удалось вырваться из Алешек.

Он рассказал, как ВСУ минируют дороги при помощи «птичек». Его земляку оторвало обе ноги, когда тот рискнул собирать орехи для пропитания.

- По моему дому прилетало трижды. Надо мной тоже часто дрон зависал, но потом полетел дальше. Трупы на улицах лежат кругом, их растаскивают собаки, клюют вороны. Мой товарищ погиб: к нему в дом сразу семь дронов прилетело. Найти тело не смогли, а потом иду мимо этих развалин, собака тащит человеческую ногу... - вспоминает он.

Выбирались беженцы кто пешком, кто на велосипедах, погрузив в тачки нехитрый скарб. Сейчас не могут сдержать слез - там остались их погибшие родственники.

- В сутки Украина сбрасывает на Алешки от 7 до 36 мин. А потому доставить медикаменты, продукты туда сложно, - признается глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко.

Сложно - это ничего не сказать. ВСУ бьют по машинам с гуманитаркой, открывают огонь по бабулькам, которые пытаются хотя бы набрать воды. Как когда-то делали фашисты.

- Пришла по воду к колонке. Вот в чем была, просто вышла из дома. И там меня ранило осколком в голову и руку, - рассказывает беженка.

Вздыхает: город горит, живого места нет. Вырвавшиеся из этого ада благодарят армию России, что помогла разминировать единственную дорогу из Алешек, иначе бы не спаслись.

Беда в том, что разминировать ее приходится каждый день заново. ВСУ сбрасывают и сбрасывают мины до бесконечности, пользуясь тем, что их беспилотчики прячутся в застройке Херсона - он стоит напротив Алешек на высоком берегу Днепра. Их там трудно найти и уничтожить. А Алешки - на низком берегу, просматриваются как на ладони. ВСУ бьют по ним, как в тире, не считаясь с тем, что мишени в нем - живые мирные люди.

А самое тошное, что Киев придумал сделать из Алешек «новую Бучу» - рассказать всем, что «это русские блокируют». Скотство, которому позавидовал бы Геббельс.