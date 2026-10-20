Искусственный интеллект внедряют в российскую науку

Состоялось заседание Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий. Фото: Пресс-служба Правительства РФ

В начале декабря в Санкт-Петербурге состоится VI Конгресс молодых ученых. Накануне под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось заседание Координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом Владимиром Путиным.

В этом году в российской науке произошли значимые события, отметил Дмитрий Чернышенко: запуск Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), утверждение национальной Стратегии развития биоэкономики до 2050 года, старт пилотных проектов по ИИ в науке.

- Площадка КМУ - это пространство для обмена опытом, формирования новых идей; место, где молодые ученые могут найти новые возможности для своего развития. Ожидаю увидеть в архитектуре программы первые результаты работы по внедрению технологий искусственного интеллекта в научную деятельность, - заявил вице-премьер.

- Важно, что нам удалось переломить многолетнюю тенденцию к сокращению числа самых молодых исследователей младше 30 лет: их доля выросла с 15,7% в 2021 году до 17% в 2025. И только за последний год их доля увеличилась еще на 0,6%. Это говорит о том, что системная работа по поддержке молодых ученых дает результаты, - добавил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Особую значимость Конгресса 2026 года отметил советник Президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков:

- Конгресс стал ежегодной «точкой сборки», где наука встречается с практическим запросом государства и бизнеса. В этом году он станет площадкой для углубления международного сотрудничества и формирования долгосрочных проектных партнерств с зарубежными научными организациями.

Страной-почетным гостем Конгресса в этом году будет Социалистическая Республика Вьетнам.

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43% от общего числа российских ученых, 147 тысяч человек - это молодые люди в возрасте до 39 лет.

Более 5 тысяч заявок уже получено на участие в Конгрессе молодых ученых в 2026 году.

400 из них - от иностранных граждан.

По данным Росстата и советника Президента РФ Антона Кобякова.

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