«Нормальная женщина на свете только одна. Это твоя бабушка»

«Да есть ли среди них вообще хоть одна нормальная?!». Речь естественно о женщинах. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

ВЗРОСЛЫЕ РАЗГОВОРЫ

Мне было 19, и я тогда еще не знала, что приходить домой внезапно, раньше обычного себе дороже. Планировка в квартире у нас была хитрая, замок бесшумный, одним словом, вошла я совершенно незаметно. И услышала громкие мужские крики. Мой тогдашний парень и еще четверо его ровесников, парней подружек, обмывали какую-то удачную сделку и уже перешли к стадии «откровенные разговоры про женщин».

Про сделку надо пояснить. Наши тогдашние мальчики взрослели рано, просто мгновенно, еще до конца первого семестра в университете. Потому что экономические кризисы в те времена случались каждые два года и надо было выкручиваться, что у них прекрасно получалось. Мой тогдашний парень в свои 22 отлично зарабатывал по основной специальности (вчерную и втайне от начальства) и вдобавок гонял растаможенные всерую японские машины сеткой с Дальнего Востока, имея с этого процент. Парень подружки держал обувной павильон, собирался открывать второй, а в свободное время с успехом торговал контрабандным сахаром. Остальные не отставали, крутились как умели. Так что разговоры у них были взрослые.

(Тут надо бы проворчать «не то, что нынешние 20-летние!» голосом бабушки с лавочки у подъезда. Но я воздержусь.)

Зашла я в квартиру под крики «Да есть ли среди них вообще хоть одна нормальная?!». Речь шла о женщинах, напомню. Дальше пошло перечисление, что в нас, девчонках, не так. Список претензий у наших двадцатилетних мальчиков был короткий, всего из двух пунктов: 1) все женщины выносят мозг; 2) и постоянно совершают необъяснимые поступки. Даже пункта «тянут деньги» тогда еще не существовало. Мальчикам даже в голову не пришло бы нас в этом упрекать. Подразумевалось: раз мы с ней пара, зарабатываю в этой паре я, ну не ей же пахать…

ИГРЫ В ЛОГИКУ

С того случая я зареклась подслушивать мужские разговоры - да ну, в баню. Нервы дороже. А список требований к «нормальной женщине» попадался мне с тех пор в разной озвучке, в жизни и в медиа, примерно два миллиона раз. На днях в очередной раз встретился в соцсетях: кто-то завел разговор, и российские мсье в комментариях стали охотно вываливать требования. Там безразмерный список, я выбрала только самые типичные нормативы. Итак, нормальная женщина:

1 Не заказывает лишнего на первом свидании. Один коктейль на весь вечер, и смотрит на тебя с благодарностью. Хотя какой коктейль, зачем? Честный и строгий «пополам» с первой же встречи.

2 Не создает сложностей и ситуаций, когда нужно решать проблемы, решает их тихо сама. Не загоняет тебя в ипотеку палкой и понимает, что новые шины - это важнее.

3 Уважает твои границы, не покушается на свободу. Не задает глупых вопросов, где ты был и почему не звонил два месяца. Не шерстит твои соцсети, не спрашивает «это кто?» про каждую симпатичную мордашку. Осознает, что ты еще в поиске и 10 лет с ней рядом - не повод этот поиск прекращать. Она не собственница, поэтому не создает таких ситуаций, чтобы о ней узнали твои другие женщины.

4 Она ухоженная, но без затрат. Не спит ночами с маленькими детьми, но при этом выглядит как модель с обложки.

5 Она хорошо зарабатывает, но при этом не работает, «потому что мужчина в семье - я». В крайнем случае просто ходит в офис на красивых каблуках и перекладывает там бумажки слева направо.

6 Не тратит деньги на курсы вроде «Раскрой свою женственность» и прочее в этом духе.

7 Выполняет всю женскую работу по дому, но не устает, потому что нажимает всего две кнопки, остальное делает животворящая мультиварка.

8 Она девственница, но раскрепощенная и сразу после загса начинает та-а-акое вытворять в постели…

P.S. И вот что интересно. Когда в дискуссию вклинивались разгневанные женщины с репликами «а нормальный мужчина должен…», то требований у них оказалось немного. В основном чтобы ходил на работу и мылся каждый день. На остальные пожелания (чтобы проявлял эмпатию, например, и приносил мамонтов) дамы уже плюнули. По крайней мере, в этой ветке обсуждений.

ПЕРЛЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

«Большинство парней считают, что «нормальная женщина» принимает мужчину таким, какой он есть, без условий. Поэтому нормальная женщина - это поликлиника, полиция, вытрезвитель и военкомат в одном лице. Там тоже принимают мужчину таким, какой он есть. Совет этим парням: заведите лучше кота, чем женщину. Он примет вас таким, какой вы есть».

«Судя по описанию, идеальная женщина - это бабушка с маминой стороны. Но этой бабушке не больше 25 лет».

«Раз такой «пополам», то женщина, которая не бьет, не пьет и не гуляет, самая нормальная».

«К женщинам и мужчинам применяются разные критерии оценки. Я попробовала оценить себя по ним. Получилось, что я вообще не женщина, но зато очень классный, прямо офигенный мужик».

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