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Этой ночью основная масса «Гераней» ушла на запад Украины. Волынь, Ровенщина, Хмельнитчина, Тернопольщина. Взрывы слышали даже в Ивано-Франковске.

Сильнее всего досталось Волыни. Ещё вечером исполняющий обязанности главы области Роман Романюк отчитался: все три реактивных «шахеда» над регионом сбиты. Правда, обломки почему-то оборвали линии электропередачи у Луцка, и часть города осталась без света и воды. Зеленский как раз встречался с Макроном и успел пожаловаться, что удар пришёлся «буквально во время нашей встречи».

Ночью на Волынь пришло уже около двух десятков дронов. К восьми утра без света сидели 370 тысяч абонентов, Луцк обесточен полностью. Коммунальщики перешли на резервное питание, встали троллейбусы, на верхних этажах пропала вода, на остановках толпы. В Луцке досталось предприятию с иностранными инвестициями, в Маневичах — частной фирме. В Ковеле обесточило насосную станцию, и краны пересохли по всему городу. Ковель на карте неприметен, но через него идёт железная дорога на Польшу. Именно по таким веткам едет западное железо.

В Чорткове на Тернопольщине дроны дважды за ночь добивали «иностранное предприятие». Накануне туда прилетел один дрон, теперь ещё два. Мэр Владимир Шматько уверяет, что завод уничтожен почти полностью, но чей он, не говорит. Украинские СМИ по открытым данным указывают на филиал японско-немецкой Sumitomo Electric Bordnetze, который делал кабельную продукцию для Volkswagen. Зачем тратить на него три дрона за два дня? Рискну предположить, что провода нужны не только автоконцерну.

В Шепетовском районе Хмельнитчины горела нефтебаза. Шепетовка — крупный железнодорожный узел, и топливо там хранят явно не для дачников. В Ровно прилёты фиксируют уже четвёртый день подряд: глава области Александр Коваль сообщил о повреждённом жилье.

Запад Украины — ворота, через которые заходит европейская помощь, и сеть, которая гонит ток атомных станций в Киев. Минобороны на днях прямо называло подстанцию «Киевская» узлом перетока энергии из западных областей. Теперь сеть рвут с другого конца.

На юге Минобороны отчиталось о поражённом в Теплодаре логистическом центре «Блум», где хранили грузы военного и двойного назначения для ВСУ, и о сухогрузе с военным грузом на подходе к Одессе.

Украинские телеграм-каналы итожат ночь паникой: «Безопасных городов не осталось».

В ту же ночь Киев отправил рой дронов на Москву, и столица закрыла все четыре аэропорта. Утром Луцк добирался на работу пешком. Счёт за дальние удары Банковая всегда выставляет своим.

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