Дмитрий Песков: Зеленский не хочет брать на себя ответственность и заключать мир

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, Владимир Путин передал сегодня активы пяти иностранных компаний (в частности, это активы производителя напольных покрытий Tarkett и компании Ontex) во временное управление. С чем связано данное решение именно по этим компаниям? Все-таки они не являются самыми крупными. То есть это ответные действия на какие-то шаги или просто продолжение тренда?

- Это - продолжение тренда, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 16 октября, на вопросы журналистов. - Все эти компании из недружественных стран, и это их происхождение было одним из факторов, который принимался во внимание при принятии решения. Собственно, речь идет о тех странах, которые принимают участие в незаконном удерживании российских денег... Это те страны, которые принимают участие в незаконной экспроприации собственности российских компаний у себя и так далее. То есть, недружественные в полном смысле этого слова.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт можно урегулировать, но уже без Зеленского… Поскольку тот, по мнению американского президента, не заинтересован в мире. Разделяет ли Кремль эту оценку? И готова ли Россия обсуждать мирное соглашение без участия действующего украинского руководства?

Песков:

- Ну, при всем желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно.

Но то, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло урегулирования, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом.