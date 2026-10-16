Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на ложь СБУ. Фото: МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 16 октября назвала Зеленского «позорищем», комментируя заявление Службы безопасности Украины о том, что якобы были предотвращены несколько попыток покушения на него.

«Его гибель не приведет к краху Украины, так как его жизнь уже привела к краху государства Украина», - сказала дипломат.

Что же касается поведения европейцев, то пока нет перспектив для возобновления энергетического или какого-либо иного сотрудничества между Россией и странами ЕС. «Из Брюсселя продолжают поступать прямо противоположные сигналы», - сообщила Захарова.

Есть, подчеркнула она, и те голоса, которые призывают свои правительства в странах Евросоюза одуматься. «Но эти голоса подвергаются давлению».

«СТРЕЛЯЮТ СЕБЕ В ГОЛОВУ»

Евродепутаты предложили закрыть в Европе все Русские дома. Захарова обратилась к журналистам: «Вам ничего это не напоминает? А мне напоминает. Это те самые лекала, по которым они кроили свою политику в первой трети XX века. Помните, пьесу «Шлагетер»? Ее написал драматург, который был нацистом» (Ганс Йост - Ред.).

В Германии провели демонстрацию в поддержку «Русского дома» в Берлине. На транспаранте написано: «Остановите войну против России». Фото: REUTERS.

В этой пьесе есть цитата, которая очень многое объясняет: «Когда я слышу слово «культура», моя рука тянется к пистолету».

- Теперь евродепутаты все это реинкарнируют, - подчеркнула Захарова. - В ЕС таким образом стреляют себе даже не в ногу. Они стреляют себе в голову.

Министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский призвал европейских союзников закрыть и все российские консульства в Европе. «Я считаю, что глобально все, что говорит Сикорский, должны уже комментировать психиатры, - заметила Мария Владимировна. - Нездоровая лексика, нездоровое поведение. Это предмет заботы врачей и медицины».

ЕСТЬ ЛИ ДЕМОКРАТИЯ ВО ФРАНЦИИ?

В последние несколько недель школьники и студенты во Франции протестуют из-за огромного количества проблем в образовании. Елисейский дворец ответил максимально жестко - начались массовые аресты.

Захарова подчеркнула: насилие против протестующих порождает сомнения в том, что Францию вообще можно считать демократической страной. При этом французские политики еще пытаются «поучать других по теме власти и соблюдения прав человека».

Школьники и студенты во Франции протестуют из-за огромного количества проблем в образовании. Фото: REUTERS.

АМЕРИКАНСКАЯ ОХОТА НА РОССИЯН

В нашем МИДе считают, что Вашингтон развязал охоту за россиянами по всему миру. Захарова рекомендовала выезжающим за границу гражданам России соблюдать бдительность. Особенно если есть хотя бы малейшие подозрения о наличии любого рода претензий со стороны правоохранительных органов США.

- Я настоятельно советую всем нашим гражданам, которые планируют зарубежные поездки, узнать контакты наших загранучреждений, - добавила она. По ее словам, посольства РФ всегда открыты для консультаций и предоставления необходимой информации.

«МОЩНО КОЛОНИЗАТОРЫ ПОГЛУМИЛИСЬ»

Власти в Прибалтике продолжают твердить, что Советский Cоюз оккупировал, колонизировал их страны. «Это моя любимая тема, - сказала Мария Захарова. – Речь идет о намеренном игнорировании исторических фактов».

Дипломат напомнила: суть колониализма – подчинение и эксплуатация одного государства другим. В истории неизвестны случаи, чтобы оккупанты или колонизаторы вкладывали огромные ресурсы в развитие захваченных территорий.

Так что же происходило на самом деле? Только в Латвии после вступления в СССР построили более 20 стратегических предприятий, которые обеспечивали республику десятками тысяч рабочих мест. К примеру, Рижский вагоностроительный завод был крупнейшим в Европе производителем трамваев и электричек.

Новый трамвай производства Рижского вагоностроительного завода. Фото: Назаров Ю./Фотохроника ТАСС.

Схожими темпами вливались колоссальные бюджетные средства в экономики Литвы и Эстонии. «Только еще одна цифра: в 1965 году объем производства промышленной продукции в этих трех прибалтийских республиках в 15 раз превысил их довоенный уровень. Мощно колонизаторы поглумились», - не скрывала иронии Захарова. Прибалтийских политиков, которые продолжают твердить об оккупации, она назвала лгунами.

Сейчас, подчеркнула наш дипломат, прибалты живут под гнетом идиотизма: «Национализм всегда приводит к деградации общества, к разбитому корыту, у которого все прибалтийские режимы в итоге оказались».

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