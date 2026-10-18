«Транслируется недоверие школе»: Родительский комитет выступил за отмену ВПР

ВПР в школах предлагают отменить. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Практика всероссийских проверочных работ (ВПР), которые пишут школьники, мешает образовательному процессу. Такое мнение в беседе с KP.RU высказал руководитель ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов. По его словам, к этому формату проверки знаний всегда были вопросы. Например, ВПР назначали в начале года, когда дети не успели пройти программу, или одни и те же тесты предлагали обычным школам и специализированным.

- Нам говорят, что ВПР нужны, потому что они являются независимым определителем качества образования, - говорит редакции эксперт. - Но я считаю, что это пятое колесо в телеге. Они не учитывают специфику школы. Формулировки в заданиях вызывают вопросы. Третья проблема - эти результаты все равно рисуются, их проверяют учителя в школе. Потом куда-то отправляются отчеты, и Рособрнадзор раздает бирки: эта школа с низками результатами и ей надо помогать. Зачем создавать такой механизм, в котором заложен подвох? Так транслируется недоверие школе. Но с точки зрения управления это нонсенс, так как получаются фейковые результаты, на основании них делаются какие-то выводы. Мое мнение, ВПР надо отменять. Оно стоит поперек и мешает работе учителя.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор готовит изменение в подходе к ВПР. Поправки предполагают, что результаты проверочных работ будут использоваться для аттестации школьников. То есть ВПР не будет дополнительной контрольной, а даст возможность ученикам получить оценки.

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