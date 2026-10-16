МРОТ в России составит 29 тысяч рублей в 2027 году: что это значит и для кого

МРОТ устанавливает нижнюю границу месячной зарплаты до вычета подоходного налога Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 января 2027 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 28 тысяч 935 рублей в месяц. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Рост – почти на две тысячи рублей, по сравнению с 2026-м. Что означают эти цифры? И на что повлияют? В этом давайте и разберемся.

Минимальная зарплата зависит от региона

Напомним, МРОТ устанавливает нижнюю границу месячной зарплаты до вычета подоходного налога. То есть, работодатели не могут платить меньше, если сотрудник выполнял все свои трудовые обязанности и отпахал положенные 40 часов в неделю в течение всего месяца. Если человек работает на полставки, тогда пропорционально снижается и обязательства работодателя перед ним. То есть, в следующем году платить такому сотруднику нужно не менее 14 тысяч 467,5 рубля в месяц.

При этом есть региональные коэффициенты. Прибавка там варьируется от 15% до 100%. К примеру, минимальная надбавка есть в Удмуртии, Курганской и Оренбургской областях. А вдвое МРОТ увеличивается на Чукотке, Курильских и Командорских островах – до 57 870 рублей в месяц. Это связано с тем, что стоимость продуктов в этих регионах сильно выше, чем в центральной части России.

Весь список коэффициентов занимает четыре страницы. То есть, федеральный показатель – это точка отсчета, которая применяется в большинстве регионов центральной России. Но в каждом конкретном субъекте федерации он может отличаться. При этом в некоторых регионах условия могут отличаться даже в зависимости от района. Так, только в Якутии коэффициенты варьируются от 1,4 до 2 (то есть, там получают от 40% до 100% прибавки на МРОТ). В более северных, отдаленных и суровых он выше.

Глава Минтруда Антон Котяков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Пособия тоже вырастут

При этом значение МРОТ применяется и для выплаты некоторых социальных пособий. К примеру, от него зависят минимальные размеры больничных и пособий по беременности и родам.

Простой расчет. Если сотрудник болеет, то ему платят от 60% до 100% от зарплаты. Коэффициент замещения зависит от стажа. А вот минимальная оплата больничного неизменна. За полный месяц сотрудник обязан получить полный размер МРОТ – 27 093 рубля в 2026 году. Плюс региональный коэффициент.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается исходя из 40% от зарплаты сотрудницы (или сотрудника, если в декрет уходит отец). Соответственно, минимальный размер составит 40% от МРОТ. На 2026 год это 10 837 рублей. Его получают и те, кто работал на полную ставку, и те, кто в принципе работал (не важно, много или мало). Для неработающих родителей декретные составляют чуть меньше – 10 669 рублей в месяц.

СПРАВКА «КП»

До 2018 года МРОТ был ниже прожиточного минимума, затем его постепенно вывели на этот уровень (см. графику). В некоторые годы даже повышали дважды, чтобы соответствовать росту цен. С 2021 года порядок расчета немного усовершенствовали. Теперь МРОТ стал зависеть еще от одного показателя – медианной заработной плате (значение, при котором ровно половина работников получает меньше и ровно половина – больше). То есть, теперь МРОТ должен быть не ниже и прожиточного минимума, и 48% от медианной зарплаты. Это позволяет сделать показатель более приближенным к реальным доходам и расходам населения.

КСТАТИ

Как менялся МРОТ в последние 10 лет

2016 - 6204

2017 - 7800

2018 - 11 163

2019 - 11 280

2020 - 12 130

2021 - 12 792

2022 - 13 890

2023 - 16 242

2024 - 19 242

2025 - 22 440

2026 - 27 093

2027* - 28 935

* проект

По данным федеральных законов о бюджете на каждый год.

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