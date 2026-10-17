19-летний сын внезапно и жестоко убил свою маму, хотя со стороны казалось, что у них идеальные отношения

Женщина жила ради своего сына и сильно его любила. Фото: соцсети

В Санкт-Петербурге произошла трагедия, потрясшая жителей обычной многоэтажки. В одной из квартир нашли тело женщины с множественными ранениями. По подозрению в совершении этого преступления задержан ее любимый 19-летний сын. Со стороны всем всегда казалось, что у них идеальные отношения.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Как сообщает «КП-Петербург», днем 11 октября в квартире жилого дома на улице Дмитрия Устинова было найдено тело женщины. Судебно-медицинские данные свидетельствуют о том, что потерпевшая получила множество проникающих ножевых ранений в области груди и спины. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. По данным следствия, нападавший действовал с крайней жестокостью, нанося удары один за другим.

В совершении преступления подозревается 19-летний сын погибшей, Иван Ю., который был задержан прямо на месте трагедии. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство», по которому грозит до 15 лет лишения свободы.

Известно, что в 2025 году Иван стал студентом Института философии человека РГПУ им. Герцена и казался всем совершенно обычным. Однако в местных СМИ появилась информация, что юноша состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Что касается отца задержанного, то он в последнее время с семьей не проживал – погибшая воспитывала сына одна.

БЛИЗКИЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Для близких случившееся стало настоящим шоком. Семья переехала в этот дом примерно около года назад. Соседи их запомнили только с положительной стороны: и мать, и сын – мирные и доброжелательные. Никаких конфликтов и шума из квартиры никогда не доносилось. Про Ивана говорят, что он был тихим и в случае чего мог помочь – придерживал дверь, вежливо отвечал.

В школе юношу также характеризуют с положительной стороны – отличался трудолюбием, активно участвовал в жизни класса и не вызывал нареканий у педагогов. Конечно, все отмечают его некоторую закрытость, но это было чертой характера, а странностей за ним не замечали.

Со стороны между матерью и сыном отношения были близкими и теплыми. Они вместе ездили на отдых за границу, а сама женщина часто упоминала сына в своих постах в соцсетях. Бросается в глаза, что для нее не было слова «я», везде использовала «мы».

ХОТЕЛ НАПАСТЬ И НА ДРУГИХ?

Источник «КП-Петербург» сообщил, что, по предварительным данным, молодой человек мог планировать нападения и на других жильцов дома. В настоящий момент проверяется информация о его психическом состоянии.

Следователи тем временем осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую.