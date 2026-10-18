18-летняя девушка ранним утром оказалась в автомобиле взрослого мужчины: живой до дома не доехала

Не очень понятно, как они оба оказались в одной машине. Фото: КП-Екатеринбург

Ужасная трагедия произошла на одной из трасс Свердловской области. 37-летний житель Режа Николай С. работал водителем скорой помощи и имел внушительный стаж за рулем. Но это не спасло его на дороге. Вместе с ним погибла 18-летняя пассажирка.

КАК ВСЕ ПРОИЗОШЛО

В то утро Николай, управляя «Хондой», направлялся из Екатеринбурга в сторону дома. С ним ехала 18-летняя Арина.

Мать девушки позже рассказала журналистам: дочь ночевала у подруги, а ранним утром ее забрал Николай. Никто не объяснил, кем эти двое приходились друг другу и зачем 37-летний мужчина поехал за 18-летней девушкой в пять утра. Между Екатеринбургом и Режем около 80 километров.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», навстречу легковушке шел автобус «Ютонг». Частный рейс, 51 пассажир, все ехали на работу. Водитель автобуса позже описал сотрудникам Госавтоинспекции то, что видел. Согласно его рассказу, «Хонда» ехала по своей полосе, но примерно за 150 метров начала медленно и постоянно смещаться влево. Водитель автобуса сделал то, что мог: максимально принял вправо, к обочине, оставляя место для неадекватного встречного.

Но «Хонда» не вернулась на свою полосу. Она продолжала двигаться в его сторону. Машины сближались. И в тот момент, когда легковушка оказалась в непосредственной близости от автобуса, она резко повернула влево.

Удар пришелся в левую переднюю часть автобуса. Николай и Арина, сидевшие впереди, погибли на месте.

ОЧЕНЬ СТАРЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Известно, что черная «Хонда» была куплена в ноябре 2021 года. Сама машина 1996 года выпуска, с пробегом более 530 тысяч километров. Учитывая возраст автомобиля, не исключается, что могли быть технические проблемы. Но это можно будет подтвердить только после экспертиз.

Но основной версией пока все же остается ошибка самого водителя. Экспертам также предстоит установить, были ли в организме Николая алкоголь или наркотики. Учитывая время произошедшего, водитель вполне мог попросту уснуть за рулем.

В любом случае точную причину произошедшего предстоит установить правоохранителям, которые сейчас изучают все обстоятельства случившегося.

Мать погибшей девушки узнала о смерти дочери по телефону. Ей позвонили с неизвестного номера и сказали: «У вас дочь разбилась». Сейчас семья с большим трудом справляется с трагедией.

«Она только недавно окончила техникум, училась на помощника повара», - говорит мама Арины.