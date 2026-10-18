Образцовая мама внезапно на прогулке решила публично убить своего 12-летнего сына: ребенок выжил чудом

Что произошло с женщиной, никто из близких не понимает. Фото: КП-Петербург

В Санкт-Петербурге местная жительница (все имена изменены. – Ред.) оказалась в центре чудовищной истории. Утром 8 октября она должна была привести своего 12-летнего сына Максима в школу. Мальчик учится в специальном классе, поскольку у него диагностированы особенности развития. Предварительно, речь идет о расстройстве аутистического спектра. Но ребенок на занятиях так и не появился, а сама женщина внезапно исчезла. Позднее отцу ребенка неожиданно поступил звонок из больницы, неизвестный голос сообщил, что его сын едва не погиб.

ВСЕ ПРОИЗОШЛО НА ПРОГУЛКЕ

Как сообщает «КП-Петербург», впервые информация о случившемся появилась 10 октября – в официальном релизе Объединенной пресс-службы судов Петербурга. В документе сообщалось, что Веронику обвиняют в покушении на убийство малолетнего и отправили в СИЗО на период следствия. На видео из зала суда женщина выглядела подавленной.

Детали, изложенные в релизе, вызывали ужас. По данным суда, 8 октября мать гуляла с сыном на улице, как вдруг достала заранее приобретенную бутылку 70-процентного уксуса и силой влила кислоту мальчику в рот, а затем погрузила его в воду, попыталась утопить. Женщина не стала долго удерживать сына под водой. Судя по всему, она попросту испугалась и сбежала с места происшествия. На следующее утро сама явилась в полицию.

Мальчик после побега матери сумел выбраться из воды самостоятельно, после чего ему помогли случайные прохожие. При этом сам ребенок почти не говорит из-за ограничений по здоровью. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей, которые оценивают его состояние как средней степени тяжести – у него диагностированы ожоги.

СВИДУ ОБРАЗЦОВАЯ МАМА

По делу назначили экспертизу, но близкие Вероники пока пытаются самостоятельно объяснить, что с ней произошло. Она мать троих детей, генеральный директор и учредитель популярного в Петербурге арт-центра, выставки которого регулярно попадали в СМИ. Выручка и прибыль ее бизнеса за прошлый год выросли.

«Вероника всегда производила впечатление адекватного и благоприятного человека, а также чуткого руководителя и профессионала в своей сфере. Всегда улыбчива», - рассказали журналистам «Комсомолки» коллеги многодетной матери.

По словам знакомых с семьей, львиную долю времени Вероника посвящала именно Максиму.

«Ника не скрывала, что у Макса аутизм. Она болела за него всей душой. Водила в школу. На дополнительные занятия к специалистам. Она окружала его заботой и никогда не жаловалась на него и не называла его обузой», - говорят подруги задержанной.

«Семья полная и благополучная. Пока неясно, что случилось с женщиной. Проверяется информация, что у нее «пошатнулась» психика. На допросе она созналась, что ей было тяжело, а муж плохо помогал», - сообщает источник «КП-Петербург»

Также проверяется версия, что Вероника хотела покончить с собой после покушения на сына. Женщина признала вину, но лишь частично. Ей грозит суровый срок в колонии. Тем временем заботу о детях взяли на себя отец и бабушка с дедушкой, которые тоже находятся в шоке.