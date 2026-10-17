«Угрожали электрошокером и заставляли бесплатно работать на стройке»: Как устроен бизнес на трудовом рабстве

Людей насильно удерживают, заставляя работать за еду. Фото: Sinisa Botas/shutterstock/fotodom

Этих бедолаг, запертых в большом съемном доме, обнаружили во время рейда. Подмосковная полиция проверяла в частном секторе сигналы об «общежитиях». А тут – они, шесть запуганных мужчин. Наедине, без присмотра «старших», признались людям в форме, что их уже две недели заставляют бесплатно работать на стройках. Документы отняли. Угрожали. Некоторых для устрашения побили. Сказали: если кто будет задавать лишние вопросы, «полечат» электрошокером. И даже показали, как эта штука с треском высекает молнии…

Дело было в деревне под Раменским.

- Фигуранты подыскивали потерпевших, преимущественно находящихся в тяжелой жизненной ситуации или ведущих асоциальный образ жизни, на железнодорожных станциях и улицах, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По информации «КП», большинство из этих пленников привезли от станции МЦД «Ипподром». Им обещали работу с хорошими заработками, а оказалось, что теперь они будут жить в доме, где запирают двери, и каждый день без выходных выезжать на стройки. Все, что мужикам должны были платить, их новые «хозяева» оставляли себе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия» (до 5 лет колонии). На данный момент выявили пять человек, которые имели отношение к этому «бизнесу» на трудовых рабах. Четверо уже сидят в СИЗО, пятого отправили под домашний арест.

В следствии, кстати, не исключают, что фигуранты до этого уже промышляли подобными вещами – ищут других возможных потерпевших.

История, конечно, звучит дико. Но главный ужас состоит в том, что по оценкам экспертов в одном только столичном регионе (то есть на территории Москвы и области) подобных «работных домов» - до сотни. И в каждом из них могут вот так же удерживать, заставляя работать за еду, десятки человек.

Простых и условно провинциальных людей, которых можно обманом увезти, вычисляют по поведению и внешнему виду. Человек выпил, потерял документы, ищет деньги на билет… Фото: Zhuravlev Andrey/shutterstock/fotodom

ЗА ПРИВЕДЕННОГО РАБА ПЛАТЯТ 50 ТЫСЯЧ

О том, как устроен этот нелегальный бизнес, корреспонденту «КП» рассказала юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина. «Альтернатива» - самая известная в России волонтерская организация, которая занимается освобождением рабов. Ее в далеком 2011 году создал правозащитник Олег Мельников. После начала СВО Олег начал возить гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий и в сентябре 2022-го пропал без вести во время прорыва ВСУ в Харьковской области. Теперь дело «Альтернативы» продолжают его товарищи.

- Вербовщики находят подходящих им людей в общественных местах, связанных с транспортом, - рассказывает Арина. - Это могут быть вокзалы или крупные пересадочные узлы. Простых и условно провинциальных людей, которых можно обманом увезти, вычисляют по поведению и внешнему виду. Человек выпил, потерял документы, ищет деньги на билет… Им предлагают помощь: «идем, подработаешь чуть-чуть, на билет накопишь, документы поможем восстановить...»

Вербовщики бывают двух типов. Кто-то работает на конкретную «фирму», являясь ее «штатным сотрудником» (такие потом забирают до 30% заработков своего «клиента»), а кто-то просто продает очередного беднягу «покупателям» - получая по 50-60 тысяч рублей за человека.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ «ХОЗЯЕВА»

По словам Файрушиной, в агломерациях больших городов трудовых рабов чаще всего используют именно на стройках.

- Речь идет о самом тяжелом, неквалифицированном ручном труде – таскать стройматериалы, подавать кирпичи, убирать строительный мусор, - рассказывает Арина. – Такие люди могут находиться даже на крупных строительных объектах, принадлежащим довольно известным застройщикам. Но сами компании об этом, как правило, ничего не знают. Просто у них на каждой стройке есть куча разных подрядчиков. Кого те приводят на объекты для выполнения работ, заказчика не особо интересует. «Хозяева» привозят рабов группами, запускают на обнесенный забором объект, а к концу рабочего дня так же забирают. Им, конечно, запрещают общаться с другими рабочими, чтобы случайно что-то не ляпнули.

- На чем зарабатывают «хозяева»?

- Они каждый день забирают то, что заработали их подопечные.

- Это большие деньги?

- Подсчитать несложно. В среднем по рынку низкоквалифицированные работяги в Москве и области могут получать 5-6 тысяч в день. Обычно в работном доме удерживают по 20-30 человек. Получается, что с такой группы можно каждый день получать от 100 тысяч рублей. В месяц это миллионы. Кому-то из рабов могут отдавать, условно, по 500 рублей. А кто-то работает просто за ночлег и еду.

Людей держат под замком в нечеловеческих условиях. Фото: Следственный комитет РФ

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ УБЕГАЮТ

Нужно понимать, что завербованный в Москве или Подмосковье человек вовсе не обязательно будет доставлен в работный дом на территории столичного региона. Его запросто могут увезти и дальше – батрачить на кирпичных заводах Дагестана или работать в сельском хозяйстве в южных регионах России.

- У нас были случаи, когда в некоторых регионах России и Казахстане таких обманутых людей заставляли работать в системе озеленения или даже уборки улиц – то есть, подрядчики даже вот так используют рабский труд, - говорит Арина Файрушина.

- Читая о подобных историях, кто-то скажет: а чего некоторые годами не убегают, если все так плохо?

- Истории очень разные. Чаще всего в работные дома попадают люди уязвимые. Бездомные, брошенные, спивающиеся. У них и до этого были проблемы с волей, а тут они оказываются в обстановке постоянного давления. В этих домах выстраивается иерархичная система, близкая к тюремной. Каждый против каждого, никто друг другу не доверяет. Плюс «хозяева» начинают вдалбливать им разные мысли: бежать бесполезно, потому что «в органах у нас все схвачено». Или «один тут убежал, так мы его грохнули и закопали». Плюс этих раздерганных людей спаивают, подмешивают разные препараты. В итоге большинство смиряется и им уже кажется, что лучше даже не пробовать бежать. Но есть, конечно, и те, кому есть куда идти, и они предпринимают попытки. Так что кто-то может провести в подобных домах и год, и два, и три, а кому-то удается уйти в течение несколько недель.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Рабы есть, а дел - нет?

Пообщаешься с общественниками, потом посмотришь видео с рассказами несчастных, которых они вытащили из рабства – и страшно становится. Какая же это дикость! Мы с вами точно в 21 веке живем?

А когда узнаешь, что таких работных домов не единицы - десятки, а по стране и сотни, то просто в ступор впадаешь. Погодите, а почему же этих злодеев, продающих-покупающих людей за деньги, не переловят? Нет, я понимаю, конечно, что чаще всего в такие истории попадают ребята асоциальные – любители выпить, бродяги, без особого образования. В жизни многие, скорее всего, люди тоже не самые приятные. Но разве это дает кому-то право делать из них рабов, которых пинками загоняют на стройки батрачить за кусок хлеба и стакан водки?

- На мой взгляд – а я об этом могу говорить как юрист – сами по себе статьи УК РФ «Торговля людьми» и «Использование рабского труда» (обе - до 15 лет колонии. – Авт.) довольно плохо проработаны, - говорит Арина Файрушина. - Их формулировки очень сложны в применении, поэтому уголовные дела по ним возбуждают довольно редко. Соответственно, потому у нас и судебная практика не формируется. Плюс в целом эти преступления относятся к виду латентных, то есть очень трудно выявляемых. И доказывать состав преступления сложно. Вещдоков никаких нет, только слова потерпевших. Человек рассказывает: «Меня обманом заманили, эксплуатировали, не платили, забрали документы и телефон, угрожали, уйти я не мог». Он может даже рассказывать, как его перепродали, что он слышал, о каких суммах шла речь. А рабовладелец будет говорить, что этот товарищ сам просился к нему на работу. Нет никаких переводов на карту? Наличкой давал! Продукты ему покупал, вычитая из зарплаты – так договорились на словах. Удерживал? Так ведь калитка есть, через забор перелезть можно. То есть получается слово против слова. А еще большинство жертв рабства - люди с довольно низким уровнем правовой грамотности, они не хотят связываться с правоохранительными органами. Даже когда мы их вытаскиваем, многие отказываются писать заявления! Кто-то считает, что это все равно бесполезно. А кто-то - из страха. Потому что никто не гарантирует им безопасности. Вот и выходит, что уголовные дела возбуждаются, только если история предается огласке и попадает в СМИ.

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