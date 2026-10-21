Конкурс имени Василия Пескова открылся в десятый раз!

Василий Песков

Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров имени Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» снова открыт! Как всегда, генеральным спонсором престижной премии является ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды».

Придумали его десять лет назад два замечательных человека - президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев и главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин. Ценители хорошей журналистики дали конкурсу имя Василия Пескова - лучшего очеркиста России, писавшего о природе. Он полвека бессменно вел в «Комсомолке» рубрику «Окно в природу» - и это факт, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

Первая цель конкурса - сохранить память о замечательных журналистах - Пескове и Сунгоркине, ценивших и защищавших русскую природу. Вторая - открыть новые имена журналистов, прекрасно владеющих как пером, так и фотокамерой.

Репортеры, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы могут жить где угодно. Главное, чтобы их публикации о лесах и животных в печатных или электронных СМИ, блогах или соцсетях появились с ноября прошлого года по декабрь этого.

Новшество юбилейного конкурса - введение номинации от «КП»: «Лучшая книга о природе».

Присылайте свои заметки, статьи, очерки, репортажи, посты не менее 2000 знаков в сопровождении не менее двух авторских фото до 16 декабря на почту media@phkp.ru

Призовой фонд

1-е место - 100 000 руб.

2-е место - 50 000 руб.

3-е место - 30 000 руб.

Подробности на сайте конкурса: okno-v-prirodu

Реклама ПАО «Транснефть» ИНН 7706061801 erid: 2W5zFHvygim