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Экономика19 октября 2026 4:00

Одни большого города: почему все больше россиян не имеют второй половинки

Число одиноких россиян за 20 лет выросло почти в два раза
Елена КРИВЯКИНА
Среди одиночных домохозяйств доля трудоспособных выше всего в Москве и Петербурге, за счет людей, приехавших искать счастья. Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Среди одиночных домохозяйств доля трудоспособных выше всего в Москве и Петербурге, за счет людей, приехавших искать счастья. Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Одиночество – штука интересная. Об этом явлении на протяжении веков спорят и рассуждают философы, писатели, социологи. Одни считают одиночество бедой, другие относят его в разряд неспособности выстраивать отношения с партнером, а третьи видят в одиночестве свободу и независимость. В чем плюсы и минусы одиночества и почему в России с каждым годом одиноких все больше?

На уровне Европы

Более 40% домохозяйств в России (27,6 миллионов) состоят из одного человека. Их доля за последние 20 лет выросла почти вдвое - с 22,3% в 2002 году. Такие результаты показала последняя Всероссийская перепись населения, проводившаяся в 2021 году. Преобладание одиночек в составе домохозяйств зафиксировано впервые за всю историю переписей населения в России, никогда еще их число не превышало количество семей.

- Наша доля - порядка 40% - сравнима с большинством европейских стран. У скандинавов она выше. Кстати, точность цифр нашей переписи 2021 года, показавшей огромный рост одиночек, многими подвергается сомнению, из-за технических проблем в ее проведении. Но, в любом случае, доля одиночных домохозяйств в России растет. Причины как минимум три, разные: в пожилом возрасте, в среднем и в молодом, - пояснил KP.RU демограф Владимир Тимаков.

Причина 1: проблема пожилых в России: мужчины умирают раньше женщин, и вдовы доживают век в одиночку. Среди одиноко живущих пожилых доля женщин в 8-9 раз превышает долю мужчин.

Причина 2: в России распадаются 7 из 10 браков. Да, многие разведенные потом снова находят пару. Но какое-то время, а иногда и остаток жизни, люди проводят в одиночестве.

Причина 3: молодежь стала гораздо позднее вступать в брак.

- Среди одиночных домохозяйств доля трудоспособных выше всего в Москве и Петербурге (примерно две трети), за счет людей, приехавших искать счастья. На селе чуть более половины одиночек - это пенсионеры, преимущественно пресловутые вдовы, - говорит Владимир Тимаков.

Тренд на одиночество во многом объясняется тем, что людям просто страшно иметь свою вторую половинку

Тренд на одиночество во многом объясняется тем, что людям просто страшно иметь свою вторую половинку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Вынужденный выбор

Важный факт: по данным Института социологии РАН, среди одиноких женщин 53% составляют лица старше трудоспособного возраста - преимущественно вдовы старше 60 лет. Мужчины, напротив, чаще оказываются одни в возрасте до 45 лет: свыше 72% одиноких мужчин находятся в трудоспособном возрасте, и почти половина из них (46,2%) никогда не состояли в браке.

- Когда мы говорим о росте одиноких домохозяйств, важно сразу развести два понятия, которые в публичном разговоре часто сливаются. Одиночное проживание - это объективный факт: человек ведет хозяйство один. Субъективное одиночество - это переживание дефицита близости, которое может возникать и внутри семьи. Связь между ними слабая: можно жить одному и не чувствовать себя одиноким, и наоборот. За цифрой, которая сегодня привлекает внимание - свыше 40% домохозяйств в России состоят из одного человека - стоит несколько разнонаправленных потоков. И чтобы понять природу явления, нужно смотреть не на одну цифру, а на ее возрастную, гендерную и географическую структуру, - рассказала «КП» кандидат психологических наук, заведующая кафедрой «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Кочетова.

Социологи и психологи выделяют два глобальных механизма. Первый - второй демографический переход: снижение рождаемости, кризис традиционной семьи, размывание старых оснований брака. Второй - институционализированный индивидуализм.

- Эксперты ВЦИОМ сформулировали это точно: «мы становимся индивидуалистами не по собственной воле, а под влиянием современных институтов». Трудовой договор заключается с работником, а не с семьей; пенсионные баллы копятся индивидуально; налоги платятся от имени отдельного человека. Институты «затачиваются» под одиночку - и жизнь соло становится не столько выбором, сколько следствием, - отмечает Юлия Кочетова. - Важный нюанс: 75% россиян воспринимают одиночество как вынужденное обстоятельство, а не как осознанный выбор. За статусом «одиночки» скрываются принципиально разные ситуации: материальные ограничения, затянувшееся ожидание партнера, невозможность найти его из-за высокого профессионального статуса, проблемы со здоровьем.

Порой страх вступать в отношения становится просто непреодолимым

Порой страх вступать в отношения становится просто непреодолимым

Фото: EAST NEWS.

«Люди боятся заводить отношения»

Тренд на одиночество во многом объясняется тем, что людям просто страшно иметь свою вторую половинку, утверждают психологи.

- Порой страх вступать в отношения становится просто непреодолимым. Возьмем общий фон - каждый день отовсюду льется: «Мошенники обманули пенсионеров», «Насильник напал на девушку в подъезде», «Вор влез в квартиру», «Муж избил жену» и так далее. Даже если это происходит не с нами, мозг запоминает: мир опасен - люди опасны. Тогда человек начинает сублимировать отношения: их заменяют соцсети, искусственный интеллект. В соцсетях можно быть кем угодно безнаказанно. А ИИ мягко поддакивает: «это не слабость, это защита. И выбор правильный, потому что другие люди небезопасны». Он не вступает в диалог, спор, который мог бы возникнуть с живым человеком. Но, этот выбор, в этот момент - одиночество перестает быть проблемой, выбор не лечат. Да, конечно, люди все равно надеются иметь пару, ждут, ищут, но силы порой заканчиваются, надежда уступает место выживанию, а им правит страх, - рассказала «КП» психолог Ирина Коржаева.

Одиночество помолодело

Психологи отмечают: наиболее уязвимым для субъективного одиночества поколением оказались не пожилые, а молодые. Одиночество в последнее время «помолодело».

- Социологические исследования, проведенные в 2024 году показали, что доля людей трудоспособного возраста среди одиночек выросла с 46,9% до 59,6%. Это люди 25–45 лет. Те, кто должен быть в самом расцвете. А они одни. Социологи также выявили, что среди городских мужчин и женщин 36–59 лет, живущих без партнера, в два раза больше неудовлетворенных жизнью и имеющих нервные расстройства, чем среди их ровесников в браке. Эти исследования подтверждают, что люди поняли, как им не нравится, но так и не смогли понять, как нравится, как действовать, коммуницировать, - поясняет Ирина Коржаева.

- После 40 лет проблема обостряется. Число никогда не состоявших в браке россиян 40-44 лет выросло с 61 человека на тысячу в 2002 году до 92-х в 2020-м. Это люди, которые не создали семью в «ожидаемый» период - и оказались в ситуации, когда социальные сценарии для них не написаны. Они не «молодые и свободные» и не «пожилые и умудренные». Они - в промежутке, где одиночество особенно плохо осмыслено культурно, - замечает Юлия Кочетова.

- Люди среднего возраста устали выживать. Ими движет желание стабильности: больше денег, больше уверенности. Доверять никому нельзя - мошенников много, люди ведут себя странно (а как им еще себя вести в состоянии постоянного беспокойства?) И лучше остаться одному, но в безопасности, - добавляет Ирина Коржаева.

Жить в одиночку сейчас предпочитает и молодежь. Опрос, проведенный в 2025 году «Литнет» и Mamba показал, что 43% зумеров ежедневно чувствуют одиночество, но при этом 78% видят в одиночестве пользу».

- Раньше на молодых было давление: женись, рожай, не позорь семью, а сейчас есть выбор. Зумеры боятся той жизни, которую видят у родителей: работа, ипотека, усталость, «потом отдохнем» - все потом. Боятся повторить сценарий, в котором нет места им самим. И тогда выбирают не семью, а свободу, не потому, что не хотят близости, но потому, что боятся, что близость поглотит их целиком и они угаснут, - поясняет Ирина Коржаева.

Экономический расчет: доходы выше, квадратных метров - больше

Еще одна деталь: по данным Института социологии РАН, материальное положение одиноких россиян в трудоспособном возрасте оказывается выше, чем у семейных. Средний доход домохозяйства мужчин-одиночек превышает 62 тыс. рублей в месяц, у женщин - 48,7 тыс. рублей. Одинокие живут и просторнее: средний размер жилья на одного человека - 50,4 кв. м.

- Это важно для «портрета»: одиночество не всегда связано с бедностью. Часто - с перегрузкой и отсутствием времени на отношения, - замечает Юлия Кочетова.

- На сегодняшний день россияне воспринимают экономику одиночества неоднозначно: жить одному одновременно кажется и дороже, и дешевле. Для молодых поколений, полных сил и финансовых возможностей, тех, кого манит свобода, выбор чаще оказывается в пользу выгоды одиночного проживания. Но в старших группах, когда две пенсии явно лучше, чем одна, мнение уже меняется, и жизнь одному кажется невыгодным сценарием, - поясняет эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак.

После 40 лет проблема обостряется. Фото: Gladskikh Tatiana/Shutterstock/Fotodom

После 40 лет проблема обостряется. Фото: Gladskikh Tatiana/Shutterstock/Fotodom

А что же дальше?

- С экономической точки зрения рост одиночек может выглядеть как позитивный признак. Это свидетельство растущих возможностей аренды или приобретения жилья, чтобы расстаться с родителями. Это и рост спроса на целый ряд услуг, типа кафе и доставки, замещение тех процессов, которые раньше делались в домохозяйствах. Но с точки зрения демографии и социальной атмосферы - одиночество это плохо, это отражает кризис семьи и снижение ценности деторождения, - поясняет Владимир Тимаков.

По его словам, бороться с этим сложно, поскольку это общемировой тренд.

- Сто лет назад в одиночку было просто трудно выжить, сейчас люди наоборот, наслаждаются индивидуальной свободой, независимостью, privacy. Конечно, нужны меры материальной поддержки семьи и детей, но чтобы компенсировать материальные и психологические преимущества одинокой жизни для молодых людей, перекрыть материальные проблемы, возникающие с рождением каждого ребенка, нужны очень большие вложения. Не исключено, что общество со временем само найдет решение, пресытится индивидуальной свободой и снова начнет ценить семью и продолжение рода, - отмечает Владимир Тимаков.

По мнению Юлии Кочетовой, важно смещать акцент с «борьбы с одиночеством» на создание условий для качественных связей.

- Для молодежи это означает не столько обучение навыкам знакомства, сколько снижение перегрузки и возвращение пространства для неструктурированного, «непродуктивного» общения. Простые вещи - совместные ужины, прогулки без телефонов, ритуалы объятий - работают лучше любых разговоров. Если у человека нет энергии на свидание - это не его «нелюдимость», это следствие перегрузки. Для пожилых женщин - поддержку после утраты партнера, а не только материальную помощь. Для них особенно важно сохранять и поддерживать дружеские связи: исследования показывают, что именно дружба смягчает одиночество при отсутствии партнера. Для мужчин среднего возраста - признание того, что одиночество в этом возрасте переживается острее и реже вербализуется. Мужчины трудоспособного возраста, живущие одни, - это часто люди, которые остро переживают отсутствие близких отношений. И, наконец, не стигматизировать одиночество. Медийный дискурс «одиночество - это эпидемия» может парадоксально ухудшать ситуацию. Нужен язык, который описывает одиночество не как болезнь, а как состояние, которое может быть разным - и иногда продуктивным. Быть одному и быть одиноким - не одно и то же, - отмечает Юлия Кочетова.

- Можно быть одному и не страдать. А можно жить в семье и задыхаться, - добавляет Ирина Коржаева. - Пока доверие - роскошь, а страх - фон, одиночество будет расти. С этим можно работать: не запретами и стыдом, а возвращением тепла, безопасности, права быть собой. Тогда с большей вероятностью получится встретить человека, который будет просто рядом, а не станет выполнять роль костыля.

КОНКРЕТНО

Можно ли одного человека, который живет отдельно и самостоятельно ведёт хозяйство, можно или нельзя считать семьей?

Скорее нельзя - 66%

Скорее можно - 28%

Затрудняюсь ответить - 6%

По данным опроса ВЦИОМ

Люди чаще живут одни потому, что сами хотят так жить, или потому, что жизнь так складывается?

Чаще потому, что так складывается жизнь - 75%

Чаще потому, что сами хотят так жить - 17%

Затрудняюсь ответить - 8 %

По данным опроса ВЦИОМ

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