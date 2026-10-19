Одни большого города: почему все больше россиян не имеют второй половинки

Среди одиночных домохозяйств доля трудоспособных выше всего в Москве и Петербурге, за счет людей, приехавших искать счастья. Фото: aslysun / Shutterstock / Fotodom

Одиночество – штука интересная. Об этом явлении на протяжении веков спорят и рассуждают философы, писатели, социологи. Одни считают одиночество бедой, другие относят его в разряд неспособности выстраивать отношения с партнером, а третьи видят в одиночестве свободу и независимость. В чем плюсы и минусы одиночества и почему в России с каждым годом одиноких все больше?

На уровне Европы

Более 40% домохозяйств в России (27,6 миллионов) состоят из одного человека. Их доля за последние 20 лет выросла почти вдвое - с 22,3% в 2002 году. Такие результаты показала последняя Всероссийская перепись населения, проводившаяся в 2021 году. Преобладание одиночек в составе домохозяйств зафиксировано впервые за всю историю переписей населения в России, никогда еще их число не превышало количество семей.

- Наша доля - порядка 40% - сравнима с большинством европейских стран. У скандинавов она выше. Кстати, точность цифр нашей переписи 2021 года, показавшей огромный рост одиночек, многими подвергается сомнению, из-за технических проблем в ее проведении. Но, в любом случае, доля одиночных домохозяйств в России растет. Причины как минимум три, разные: в пожилом возрасте, в среднем и в молодом, - пояснил KP.RU демограф Владимир Тимаков.

Причина 1: проблема пожилых в России: мужчины умирают раньше женщин, и вдовы доживают век в одиночку. Среди одиноко живущих пожилых доля женщин в 8-9 раз превышает долю мужчин.

Причина 2: в России распадаются 7 из 10 браков. Да, многие разведенные потом снова находят пару. Но какое-то время, а иногда и остаток жизни, люди проводят в одиночестве.

Причина 3: молодежь стала гораздо позднее вступать в брак.

- Среди одиночных домохозяйств доля трудоспособных выше всего в Москве и Петербурге (примерно две трети), за счет людей, приехавших искать счастья. На селе чуть более половины одиночек - это пенсионеры, преимущественно пресловутые вдовы, - говорит Владимир Тимаков.

Тренд на одиночество во многом объясняется тем, что людям просто страшно иметь свою вторую половинку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Вынужденный выбор

Важный факт: по данным Института социологии РАН, среди одиноких женщин 53% составляют лица старше трудоспособного возраста - преимущественно вдовы старше 60 лет. Мужчины, напротив, чаще оказываются одни в возрасте до 45 лет: свыше 72% одиноких мужчин находятся в трудоспособном возрасте, и почти половина из них (46,2%) никогда не состояли в браке.

- Когда мы говорим о росте одиноких домохозяйств, важно сразу развести два понятия, которые в публичном разговоре часто сливаются. Одиночное проживание - это объективный факт: человек ведет хозяйство один. Субъективное одиночество - это переживание дефицита близости, которое может возникать и внутри семьи. Связь между ними слабая: можно жить одному и не чувствовать себя одиноким, и наоборот. За цифрой, которая сегодня привлекает внимание - свыше 40% домохозяйств в России состоят из одного человека - стоит несколько разнонаправленных потоков. И чтобы понять природу явления, нужно смотреть не на одну цифру, а на ее возрастную, гендерную и географическую структуру, - рассказала «КП» кандидат психологических наук, заведующая кафедрой «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Кочетова.

Социологи и психологи выделяют два глобальных механизма. Первый - второй демографический переход: снижение рождаемости, кризис традиционной семьи, размывание старых оснований брака. Второй - институционализированный индивидуализм.

- Эксперты ВЦИОМ сформулировали это точно: «мы становимся индивидуалистами не по собственной воле, а под влиянием современных институтов». Трудовой договор заключается с работником, а не с семьей; пенсионные баллы копятся индивидуально; налоги платятся от имени отдельного человека. Институты «затачиваются» под одиночку - и жизнь соло становится не столько выбором, сколько следствием, - отмечает Юлия Кочетова. - Важный нюанс: 75% россиян воспринимают одиночество как вынужденное обстоятельство, а не как осознанный выбор. За статусом «одиночки» скрываются принципиально разные ситуации: материальные ограничения, затянувшееся ожидание партнера, невозможность найти его из-за высокого профессионального статуса, проблемы со здоровьем.

Порой страх вступать в отношения становится просто непреодолимым Фото: EAST NEWS.

«Люди боятся заводить отношения»

Тренд на одиночество во многом объясняется тем, что людям просто страшно иметь свою вторую половинку, утверждают психологи.

- Порой страх вступать в отношения становится просто непреодолимым. Возьмем общий фон - каждый день отовсюду льется: «Мошенники обманули пенсионеров», «Насильник напал на девушку в подъезде», «Вор влез в квартиру», «Муж избил жену» и так далее. Даже если это происходит не с нами, мозг запоминает: мир опасен - люди опасны. Тогда человек начинает сублимировать отношения: их заменяют соцсети, искусственный интеллект. В соцсетях можно быть кем угодно безнаказанно. А ИИ мягко поддакивает: «это не слабость, это защита. И выбор правильный, потому что другие люди небезопасны». Он не вступает в диалог, спор, который мог бы возникнуть с живым человеком. Но, этот выбор, в этот момент - одиночество перестает быть проблемой, выбор не лечат. Да, конечно, люди все равно надеются иметь пару, ждут, ищут, но силы порой заканчиваются, надежда уступает место выживанию, а им правит страх, - рассказала «КП» психолог Ирина Коржаева.

Одиночество помолодело

Психологи отмечают: наиболее уязвимым для субъективного одиночества поколением оказались не пожилые, а молодые. Одиночество в последнее время «помолодело».

- Социологические исследования, проведенные в 2024 году показали, что доля людей трудоспособного возраста среди одиночек выросла с 46,9% до 59,6%. Это люди 25–45 лет. Те, кто должен быть в самом расцвете. А они одни. Социологи также выявили, что среди городских мужчин и женщин 36–59 лет, живущих без партнера, в два раза больше неудовлетворенных жизнью и имеющих нервные расстройства, чем среди их ровесников в браке. Эти исследования подтверждают, что люди поняли, как им не нравится, но так и не смогли понять, как нравится, как действовать, коммуницировать, - поясняет Ирина Коржаева.

- После 40 лет проблема обостряется. Число никогда не состоявших в браке россиян 40-44 лет выросло с 61 человека на тысячу в 2002 году до 92-х в 2020-м. Это люди, которые не создали семью в «ожидаемый» период - и оказались в ситуации, когда социальные сценарии для них не написаны. Они не «молодые и свободные» и не «пожилые и умудренные». Они - в промежутке, где одиночество особенно плохо осмыслено культурно, - замечает Юлия Кочетова.

- Люди среднего возраста устали выживать. Ими движет желание стабильности: больше денег, больше уверенности. Доверять никому нельзя - мошенников много, люди ведут себя странно (а как им еще себя вести в состоянии постоянного беспокойства?) И лучше остаться одному, но в безопасности, - добавляет Ирина Коржаева.

Жить в одиночку сейчас предпочитает и молодежь. Опрос, проведенный в 2025 году «Литнет» и Mamba показал, что 43% зумеров ежедневно чувствуют одиночество, но при этом 78% видят в одиночестве пользу».

- Раньше на молодых было давление: женись, рожай, не позорь семью, а сейчас есть выбор. Зумеры боятся той жизни, которую видят у родителей: работа, ипотека, усталость, «потом отдохнем» - все потом. Боятся повторить сценарий, в котором нет места им самим. И тогда выбирают не семью, а свободу, не потому, что не хотят близости, но потому, что боятся, что близость поглотит их целиком и они угаснут, - поясняет Ирина Коржаева.

Экономический расчет: доходы выше, квадратных метров - больше

Еще одна деталь: по данным Института социологии РАН, материальное положение одиноких россиян в трудоспособном возрасте оказывается выше, чем у семейных. Средний доход домохозяйства мужчин-одиночек превышает 62 тыс. рублей в месяц, у женщин - 48,7 тыс. рублей. Одинокие живут и просторнее: средний размер жилья на одного человека - 50,4 кв. м.

- Это важно для «портрета»: одиночество не всегда связано с бедностью. Часто - с перегрузкой и отсутствием времени на отношения, - замечает Юлия Кочетова.

- На сегодняшний день россияне воспринимают экономику одиночества неоднозначно: жить одному одновременно кажется и дороже, и дешевле. Для молодых поколений, полных сил и финансовых возможностей, тех, кого манит свобода, выбор чаще оказывается в пользу выгоды одиночного проживания. Но в старших группах, когда две пенсии явно лучше, чем одна, мнение уже меняется, и жизнь одному кажется невыгодным сценарием, - поясняет эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак.

После 40 лет проблема обостряется. Фото: Gladskikh Tatiana/Shutterstock/Fotodom

А что же дальше?

- С экономической точки зрения рост одиночек может выглядеть как позитивный признак. Это свидетельство растущих возможностей аренды или приобретения жилья, чтобы расстаться с родителями. Это и рост спроса на целый ряд услуг, типа кафе и доставки, замещение тех процессов, которые раньше делались в домохозяйствах. Но с точки зрения демографии и социальной атмосферы - одиночество это плохо, это отражает кризис семьи и снижение ценности деторождения, - поясняет Владимир Тимаков.

По его словам, бороться с этим сложно, поскольку это общемировой тренд.

- Сто лет назад в одиночку было просто трудно выжить, сейчас люди наоборот, наслаждаются индивидуальной свободой, независимостью, privacy. Конечно, нужны меры материальной поддержки семьи и детей, но чтобы компенсировать материальные и психологические преимущества одинокой жизни для молодых людей, перекрыть материальные проблемы, возникающие с рождением каждого ребенка, нужны очень большие вложения. Не исключено, что общество со временем само найдет решение, пресытится индивидуальной свободой и снова начнет ценить семью и продолжение рода, - отмечает Владимир Тимаков.

По мнению Юлии Кочетовой, важно смещать акцент с «борьбы с одиночеством» на создание условий для качественных связей.

- Для молодежи это означает не столько обучение навыкам знакомства, сколько снижение перегрузки и возвращение пространства для неструктурированного, «непродуктивного» общения. Простые вещи - совместные ужины, прогулки без телефонов, ритуалы объятий - работают лучше любых разговоров. Если у человека нет энергии на свидание - это не его «нелюдимость», это следствие перегрузки. Для пожилых женщин - поддержку после утраты партнера, а не только материальную помощь. Для них особенно важно сохранять и поддерживать дружеские связи: исследования показывают, что именно дружба смягчает одиночество при отсутствии партнера. Для мужчин среднего возраста - признание того, что одиночество в этом возрасте переживается острее и реже вербализуется. Мужчины трудоспособного возраста, живущие одни, - это часто люди, которые остро переживают отсутствие близких отношений. И, наконец, не стигматизировать одиночество. Медийный дискурс «одиночество - это эпидемия» может парадоксально ухудшать ситуацию. Нужен язык, который описывает одиночество не как болезнь, а как состояние, которое может быть разным - и иногда продуктивным. Быть одному и быть одиноким - не одно и то же, - отмечает Юлия Кочетова.

- Можно быть одному и не страдать. А можно жить в семье и задыхаться, - добавляет Ирина Коржаева. - Пока доверие - роскошь, а страх - фон, одиночество будет расти. С этим можно работать: не запретами и стыдом, а возвращением тепла, безопасности, права быть собой. Тогда с большей вероятностью получится встретить человека, который будет просто рядом, а не станет выполнять роль костыля.

КОНКРЕТНО

Можно ли одного человека, который живет отдельно и самостоятельно ведёт хозяйство, можно или нельзя считать семьей?

Скорее нельзя - 66%

Скорее можно - 28%

Затрудняюсь ответить - 6%

По данным опроса ВЦИОМ

Люди чаще живут одни потому, что сами хотят так жить, или потому, что жизнь так складывается?

Чаще потому, что так складывается жизнь - 75%

Чаще потому, что сами хотят так жить - 17%

Затрудняюсь ответить - 8 %

По данным опроса ВЦИОМ

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