Певица Zivert осталась без еды ради концерта: «Грех жаловаться»

Zivert призналась, что многим пожертвовала ради организации сольного выступления

Знаменитая российская певица и исполнительница хита «Банк» Zivert призналась, что многим пожертвовала ради организации сольного выступления. В том числе сном и едой. С соответствующим заявлением артистка выступила на концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», где побывал корреспондент KP.RU.

В ходе беседы с журналистами у певицы уточнили, каким для нее был недавний концерт. В частности, оказался ли он сложным и чем пришлось ради него пожертвовать. Артистка ничего скрывать не стала.

Певица Zivert рассказала, чем жертвовала ради концертов

«Сном. Едой. Да, ну что "сложно"? Сложно бывает, на самом деле, график и дедлайны, в которые нужно успеть те или иные вещи. Потому что мы же все понимаем, что такие концерты – они строятся из огромного количества маленьких деталей», - сказала певица.

Тогда же она добавила, что впечатления оказались неоднозначными. Поскольку хорошего было не меньше, чем плохого.

«Одновременно сложно, потому что не спишь, все время репетируешь. А с другой стороны, так легко, потому что ты, при этом, делаешь любимое дело и живешь в мечте своей. Грех жаловаться!» - подытожила артистка.

Ранее певица Zivert рассказала, что потратила на масштабное шоу в Петербурге около 174 миллионов рублей. Концерт «Где-то в ретро» прошел 3 октября на «Газпром Арене» и собрал 60 тысяч зрителей. По словам артистки, подобные постановки не окупаются из-за огромных расходов на сцену, декорации, костюмы и техническое оборудование. При этом аналогичное выступление в Москве обошлось ее команде более чем в 180 миллионов рублей.

Немногим ранее Zivert призналась, что научилась справляться с проблемами со спиной, из-за которых несколько лет назад была вынуждена приостановить концертную деятельность. Певица объяснила, что заболевание полностью не исчезло, однако теперь она знает, как держать ситуацию под контролем. Для этого артистка регулярно выполняет специальные упражнения и придерживается определенного режима. Благодаря этому она снова может танцевать, репетировать и выступать без боли.

Кроме того, после концерта в Петербурге Zivert ответила на критику своего номера в образе Майкла Джексона. Некоторые зрители обвинили певицу в попытке привлечь внимание за счет образа легендарного исполнителя. Артистка объяснила, что с юности восхищается Джексоном и его творчеством. При этом подготовка номера заняла два месяца, которые она практически полностью провела в танцевальном зале.

Между тем продюсер Яна Рудковская назвала концерт Zivert в Петербурге гениальным. По ее мнению, певица организовала шоу такого уровня, какого пока не делала ни одна другая российская исполнительница. Особенно Рудковскую впечатлил номер, посвященный Майклу Джексону, который ранее вызвал споры среди поклонников. Продюсер подчеркнула, что выступление следует воспринимать как дань уважения легендарному артисту, а не попытку привлечь внимание.