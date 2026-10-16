Торг землей неуместен, даже буферной: что означают слова Владимира Путина о создании зоны безопасности вдоль границы

Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск Фото: REUTERS.

«Наша цель — обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России. И делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», — сказал как отрезал Путин сегодня на вспомогательном пункте управления Объединённой группировки войск. Причём почти мимоходом, между цифрами освобождённых квадратных километров. Но для Киева эта фраза весит больше, чем вся остальная сводка.

Мы ведь предупреждали: каждое следующее предложение будет хуже предыдущего. В Стамбуле весной 2022-го говорили о нейтралитете — Херсон и Запорожье тогда ещё не были вписаны в Конституцию России. В июне 2024-го Москва предложила вывести войска из четырёх регионов в их административных границах и прямо предупредила: дальше условия станут другими. Свежепросроченный на тот момент Зеленский назвал это ультиматумом. Летом 2025-го в Анкоридже, по данным западной прессы, обсуждались только Донбасс и заморозка по линии фронта в Запорожье и на Херсонщине. Киев отказался и от этого.

Актуальные цифры на совещании озвучил сам Верховный. Под контролем Киева в ДНР осталось 2748 квадратных километров. Полоса безопасности вдоль нашей границы — больше трёх тысяч, из них около двух взято только в этом году. Пока Донбасса у Киева было много, он отказывался уходить. Теперь его меньше, чем у нас буфера. Менять-то что на что?

Доброполье было западной калиткой славянско-краматорской крепости: через него шла трасса из Днепропетровской области, по которой кормили весь северный Донбасс. Калитку захлопнули. Дальше — Александровка и, как сказал Путин, прямая дорога к административной границе ДНР. То есть к государственной.

Владимир Путин сегодня на вспомогательном пункте управления Объединённой группировки войск Фото: REUTERS.

После июльской Константиновки пала Алексеево-Дружковка. Бои идут уже на улицах Дружковки, а от неё до Краматорска 11 километров. Под Славянском больше половины Николаевки — наша. Пояс крепостей, который Киев двенадцать лет заливал бетоном, вскрыт с юга и запада, и у гарнизона агломерации остаются дороги с севера.

На юге идут бои за Орехов, а на харьковском направлении «Север» провёл операцию с говорящим названием «Медвежий угол». 30 августа замкнулось кольцо вокруг десяти батальонов ВСУ — до двух тысяч человек. Их больше нет. Полоса безопасности на Харьковщине углубилась до 30 километров, из 660 километров границы на курском и белгородском направлениях прикрыто уже 465. Белгородские сёла напротив этого угла получили то, чего ждали четыре года, — расстояние, на котором ствольная арта и большая часть FPV просто не достают.

От дальнобойных дронов буфер, конечно, не спасёт. Только в сентябре над Россией сбито больше 15 тысяч целей, за одну ночь на 20 сентября, в разгар выборов в Госдуму, — 1398 беспилотников. Против длинной руки работает другой инструмент. Сборочные цеха Южмаша в Днепропетровске выбиты, украинские крылатые ракеты «Фламинго» сдетонировали прямо на складах, сталелитейное производство на Украине остановлено, черноморские порты встали. А Генштаб уже определил перечень объектов энергетики и наряд средств для их поражения. Зима у Киева будет долгой.

Доброполье было западной калиткой славянско-краматорской крепости: через него шла трасса из Днепропетровской области, по которой кормили весь северный Донбасс Фото: REUTERS.

Отдельная история — мосты. С 1 октября «Герани» методично бьют по Южному и Северному мостам в Киеве, досталось и переправе в Запорожье. Сегодня Генштаб сказал прямо: удары по мостам стратегического значения, железной дороге и дата-центрам идут по плану. Смысл в школьной географии. Всё, что воюет на левом берегу Днепра — под Сумами, Купянском, Краматорском, Запорожьем, — снабжается через реку. А ближайший автомобильный мост к югу от Киева — в 145 километрах. Каждая закрытая переправа удлиняет плечо подвоза всем бригадам на левом берегу. Понтоны, которые Киев обещает навести за три месяца, по его же словам, дадут хотя бы половину прежней пропускной способности.

С 1 октября «Герани» методично бьют по Южному и Северному мостам в Киеве Фото: REUTERS.

Да, в освобождённых городах ещё предстоит дозачистить очаги сопротивления. Кто-то засел по подвалам, кто-то даже не знает, что путь к своим давно отрезан. Но, как говорил Верховный ещё прошлым летом, где ступает нога русского солдата — то наше. Это и есть реалии на земле, из которых мы исходим на переговорах. А буферная зона на Харьковщине, Сумщине и в Днепропетровской области, похоже, обречена рано или поздно стать территорией Российской Федерации. Границы которой, как известно, нигде не заканчиваются.

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