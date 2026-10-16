Анита Цой не возит награды домой: артистке мешают жить ее титулы

Анита Цой призналась, что никогда не привозит награды домой Фото: Иван МАКЕЕВ.

Знаменитая российская артистка Анита Цой призналась, что никогда не привозит награды домой. По ее словам, они «мешают жить». С неожиданным заявлением артистка выступила на «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», где побывал корреспондент KP.RU.

Один из журналистов уточнил у певицы, какие награды для Аниты Цой остаются самыми ценными. В ответ артистка призналась, что не разделяет титулы между собой. Мол, ценен каждый.

Анита Цой рассказала, где хранит свои награды

«Муз-ТВ премия, «Золотой граммофон» премия. Ну, вообще, в принципе, любая награда. И «Дорожное радио» тоже, и «Авторадио». Любая премия, она дорога, потому что знаешь, сколько вложено труда во все это», - рассказала певица.

Тогда же она добавила, что один нюанс все же присутствует. Так, артистка не хранит свои титулы дома.

«В офисе (храню – прим.ред.). Домой предпочитаю их не возить. Как-то жить неудобно», - сказала Анита Цой.

Ранее певица Анита Цой получила звание народной артистки Башкортостана. Почетную награду ей вручил глава республики Радий Хабиров во время открытия Всероссийской академии «Территория женского счастья». Артистка поблагодарила руководство региона за признание своих заслуг и призналась, что считает Башкирию родной. Она также пообещала продолжать прославлять республику своим творчеством.

При этом в начале 2026 года Анита Цой готовилась сразу к двум важным юбилеям — 55-летию и 30-летию творческой деятельности. По этому случаю певица запланировала масштабное шоу в Государственном Кремлевском дворце на 7 февраля. Незадолго до выступления она вспомнила о тяжелом периоде своей карьеры, когда работа над альбомом в США обернулась серьезными психологическими проблемами. Вернуться к полноценной творческой жизни артистке помогли лечение и поддержка супруга.

Кроме того, Анита Цой высказалась о будущем музыкальной индустрии на фоне стремительного развития искусственного интеллекта. Во время ПМЭФ-2026 певица призналась, что сама активно осваивает нейросети и изучает возможности их применения в творчестве. При этом она уверена, что настоящие музыканты не потеряют свою ценность. Напротив, по мнению артистки, уже через несколько лет спрос на произведения, созданные людьми, заметно вырастет.

Немногим ранее Анита Цой призналась, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, но не собирается отказываться от творческой деятельности. Певица опровергла появившиеся слухи об онкологическом заболевании и рассказала, что давно борется с болезнью Грейвса. Из-за проблем со щитовидной железой ей пришлось пройти лечение радиоактивным йодом в специализированном медицинском центре.