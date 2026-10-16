Настолько провальный для Зеленского саммит Евросоюза состоялся, пожалуй, впервые за последние годы Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал безрезультатность заседания саммита Евросоюза по проблематике Украины. Кая Каллас требовала и убеждала, насколько могла, Урсула даже заплакала, но все свелось к тому, что, как заявил Мерц, саммит ЕС не принял никаких решений по Украине, состоялся лишь обмен мнениями. Что касается требований Зеленского о дополнительном финансировании, то пока у стран ЕС лишних денег нет, но Мерц пообещал, что Брюссель (в качестве столицы ЕС, а не Бельгии) постарается вернуться к этому вопросу позже. Например, в ноябре. А еще лучше — в декабре. Правда, не уточнил, в каком именно году.

Настолько провальный для украинского «просрочки» Зеленского саммит Евросоюза состоялся, пожалуй, впервые за последние годы. Не помогло и использование Зеленского его любимого приема из личного дипломатического арсенала — вранье и запугивание. В данном случае — европейцев. Похоже, они уже накушались от украинского «просрочки» сверх всякой меры. И первого, и второго.

Обозленный и растерянный Зеленский пригрозил европейцам, что их ждет миграция десятков миллионов украинцев, если Россия выиграет в конфликте.

- А что будет, если мы падем? Сколько тогда? Не знаю. В Европу приедут 20 миллионов украинцев, - пообещал «просроченный», и объяснил, почему это произойдет. - Для меня это совершенно очевидно. Путин всех украинцев убьет и выгонит.

Угрозы и вранье Зеленского перестали работать Фото: REUTERS.

Эх, не объяснил, в каком порядке — сначала убьет, а потом выгонит, или наоборот? Такой злодей Путин - «хочет убить всех украинцев» на подконтрольных Киеву территориях, а на тех, куда приходит российская армия, освобождая их от бандеровского режима, «злой» Путин выплачивает этим же украинцам пенсии, которые, кстати, гораздо выше украинских (свыше половины пенсионеров на Украине получают меньше 5000 тысяч гривен — то есть менее 9 тысяч рублей), а также ремонтирует и раздает жилье.

Кстати, когда военный конфликт закончится, украинской власти (не говорю, что «просрочке» Зеленскому, потому что не факт, что он дождется этого) придется открывать границы. Тем более, это придется сделать, если Украина, как пообещал сегодня «просроченный», вступит в Евросоюз.

- Украина станет членом Евросоюза. Все больше людей понимают, что Украина и украинцы нужны и НАТО. Но мы имеем то, что имеем, просто потому, что украинцы умеют добиваться результатов. И нам необходимо учитывать эту реальность на всех уровнях, - заявил «просроченный», выступая на самом саммите. И что предпримут украинцы после открытия границ страны? Да бОльшая часть их тут же рванет за границу, намереваясь устроиться в любой стране Евросоюза. А чем это отличается от той же волны миграции? Да ничем.

А почему тогда европейцы не испугались новых угроз «просроченными», которыми он попытался их шантажировать? Уж не по той ли причине, что только в прошлом 2025 году страны ЕС, несмотря на уже тогда шедшие полным ходом дискуссии об ужесточении миграционной политики и борьбе с нелегальной миграцией, зарегистрировали почти 670 тысяч новых заявлений на предоставление убежища, а также предоставили более 683 тысяч новых статусов временной защиты гражданам Украины. Да и, вообще, по данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Причем, судя по всему, это речь только о тех, кто рванул на Запад. И европейцам уже не привыкать.

А потому угроза Зеленского, что в Европу ринется еще больше беженцев, если страны Евросоюза не оплатят его новые претензии и «хотелки» больше не работает. А других инструментов в его, если позволено так сказать, «дипломатическом арсенале» не осталось.

P.S. Кстати, никаких 20 миллионов украинцев на Украине уже не осталось. Их уже в прошлом году было не больше 18 миллионов, а с тех пор еще, минимум, 800 тысяч отправились в мир иной. Так что «просроченный» и тут наврал.

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