Песков: Путин отметил положительную динамику продвижения войск по всей линии фронта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

В пятницу, 16 октября, вечером официальный представитель Кремля собрал на брифинг российских и иностранных журналистов, чтобы оперативно поделиться самыми последними новостями.

- Сегодня Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, провел очередное совещание с командным составом, - сообщил Дмитрий Песков. - Президент подчеркнул, что осталось у нас освободить 10% территории ДНР, ЛНР полностью находится под нашим контролем.

После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область перед Вооруженными силами России была поставлена задача по созданию зоны безопасности. Эта задача выполняется, зона безопасности создается весьма успешно, и эта зона не будет темой возможных переговоров с Украиной, это особо подчеркнул президент…

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Продолжаются удары по объектам ВПК и военной инфраструктуры Украины.

- Путин вел разговор о ситуации на направлениях «север», «юг» и обсуждал с командным составом результаты выполнения боевых задач на других направлениях.

- Был достаточно подробный доклад начальника Генштаба Герасимова о текущей обстановке в зоне проведения СВО.

- Президент отметил в целом положительную динамику продвижения войск по всей линии фронта. Темпы продвижения, по словам президента, возросли. Особо он отметил, что повысилась эффективность ударов по объектам Вооруженных сил Украины.

На земле, сказал президент, одна из главных задач – освобождение Донецкой Народной Республики, поэтому очень важным событием стало освобождение Доброполья. Отдельно был заслушан доклад командующего Южной группировкой войск Сергея Медведева. Путин высказал искренние слова благодарности всему личному составу, который принимал участие в освобождении Алексеево-Дружковки. Были на связи также командиры бригад, которые участвовали в освобождении Доброполья. Это командир 110-й мотострелковой бригады и командир пехоты. Боевая группировка «Север» также продолжала работать. Был заслушан командующий группировки войск «Север» Евгений Никифоров. Было отмечено, что на протяжении по государственной границе полосы безопасности она составляет 660 километров. И под нашим контролем сейчас уже 465 километров, это 70%. Ну, и дальше было заключительное суммирующее выступление президента. Сейчас эти кадры вы можете увидеть.

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