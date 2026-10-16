У васнецовской Аленушки и серовской девочки с персиками - взгляд дочери Саввы Мамонтова

Русское искусство рубежа XIX-XX веков без Саввы Мамонтова было бы другим

Можно побиться об заклад: огромное количество современных людей, даже образованных, путает Савву Мамонтова с Саввой Морозовым. Тут сбиться легче, чем случае с Моне и Мане. Они жили в одно время, оба были предпринимателями и меценатами, для обоих проектировал здания Шехтель. И оба плохо кончили.

Так вот. Савва Морозов (на всякий случай: это не тот Морозов, который построил особняк на Воздвиженке, вызвав неодобрение матери - «Раньше я одна знала, что мой сын дурак, а теперь это знает вся Москва», - и не тот Морозов, у которого сын изображен на серовском «Портрете Мики Морозова»...) Так вот, Савва Тимофеевич Морозов покровительствовал МХАТу и революционерам, а погиб относительно молодым в 1905 году, в Каннах, при загадочных обстоятельствах - то ли покончил с собой, то ли его убили.

А Савва Иванович Мамонтов покровительствовал Врубелю, Репину, Серову, Васнецову, Коровину, Рахманинову, Шаляпину, Дягилеву. Русское искусство рубежа XIX-XX веков без него было бы другим.

* * *

Родился он в сибирском городке Ялуторовске, в 1841 году, не очень понятно, то ли 2-го, то ли 3 октября по старому стилю (сам он считал, что 3-го - то есть 16-го по новому). В детстве переехал с отцом, преуспевающим купцом, матерью, сестрами и братьями в Москву. В гимназии учился отвратительно, выпускной экзамен по латыни за него сдавал кто-то другой - без этого обмана окончить гимназию просто бы не получилось. Отец очень переживал, что сын слишком интересуется какой-то ерундой типа театра, а должен стать деловым человеком. Наставлял его: «праздность есть порок, труд не есть добродетель, а прямая непреложная обязанность...» Волевым решением отправил заниматься бизнесом в Баку, а оттуда в Персию. У Саввы от этого пошатнулось здоровье, и он был направлен в Милан дышать целительным итальянским воздухом, а еще изучать торговлю шелком. (Он там немедленно начал брать уроки пения).

Братья Федор, Анатолий и Савва Мамонтовы. 1856 год

Потом отец умер, Савва занялся железнодорожным строительством и проявил-таки себя бизнесменом, причем весьма успешным. И оказалось, что деловые качества прекрасно сочетаются с любовью к изящным искусствам: он купил усадьбу Абрамцево, ранее принадлежавшую писателю Сергею Аксакову, и решил устроить там художественный кружок (с некоторыми живописцами он познакомился через будущего основателя галереи Павла Третьякова, женатого на его двоюродной сестре). Вскоре подружился с Поленовым и Репиным. Скульптору Марку Антокольскому заказал статую, даже не указав, какую: какую захочет, такую пускай и сделает. Художнику Виктору Васнецову, очень нуждавшемуся в деньгах - рисунки для альбома (в первую очередь, чтобы иметь возможность помочь ему финансово). В Абрамцеве жил и работал совсем молодой Валентин Серов. И все видели в Савве Ивановиче не ресурс, а прежде всего очень хорошего, ласкового, гостеприимного человека, - и всерьез с ним дружили, он всех очаровал. Серов немного влюбился в его жену Елизавету Григорьевну, а впоследствии нарисовал портрет их с Саввой Ивановичем дочери Веры - знаменитую «Девочку с персиками», не за деньги, в подарок. (Вера, кстати, до того вдохновляла и Васнецова - по словам биографа Мамонтова Марка Копшицера, «это ее, Верушкины, глаза у васнецовской Аленушки»).

Дом в музее-усадьбе «Абрамцево». 1951 год. Главархив Москвы

Еще Серов познакомил Мамонтовых со своим другом Михаилом Врубелем - и это вообще отдельная история; неизвестно еще, где бы Врубель, гениальный, неудачливый, нервный, нищий, был без Мамонтова. Художник просто поселился у него, в его кабинете вместе с Серовым и Коровиным и спал, и работал над декорациями к драме «Царь Саул» (авторства хозяина - Савва Иванович пробовал себя не только в пении, но и в драматургии). В московском доме Мамонтова написал «Демона сидящего». Мамонтов яростно защищал Врубеля на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде 1896 года, где академик Альберт Бенуа счел его панно «чудовищными», - построил отдельный павильон с вывеской «Выставка декоративных панно художника М. А. Врубеля, забракованных жюри Императорской Академии художеств».

Но это художества; а ведь Савва Иванович не забывал и оперу. Услышал однажды совсем молодого и неизвестного певца Федора Шаляпина, восхитился: «Это настоящая сила. Какой голос! В консерватории не учился, хорист, певчий. А кто знает, не сам ли он консерватория?» Он воспитывал его вкус, учил его драматическому искусству, которое необходимо певцу, пригласил его в свою «Московскую частную русскую оперу», пообещав и полную творческую свободу, и большие деньги - там Шаляпин расцвел.

Ну и так далее. Мамонтов работал в своей опере с Рахманиновым и Римским-Корсаковым, поддерживал легендарный журнал «Мир искусства», задумал построить «кластер» (как выразились бы мы сегодня, в советское время говорили «комплекс») в самом центре Москвы - театр, отель, рестораны, выставочные залы... (От этого мегапроекта осталась гостиница «Метрополь»). Реконструировал Ярославский вокзал с помощью великого Федора Шехтеля. Все было замечательно, пока внезапно не кончилось.

В. Серов. Девочка с персиками. 1887 год

Мамонтова обвинили в растратах, махинациях, злоупотреблениях, отдали под суд, посадили в тюрьму, где он провел пять месяцев; благодаря блестящей защите адвоката Федора Плевако Савва Иванович был признан невиновным, но оказался весь в долгах. От него ушла жена, - не поэтому, конечно, а потому что сам он давно увлекся другой женщиной. Самое ужасное, что он пережил нескольких своих детей. Андрей, с детства страдавший от болезни почек, умер в 22 года. Сергей - в 48, тоже от болезни почек. Вера, «девочка с персиками» - в 32 года (ее внук писал: «В сочельник, объезжая магазины Москвы для покупки бесчисленных рождественских подарков, она простудилась, заболела воспалением легких с высокой, высочайшей, температурой и 27 декабря скончалась. Внезапная кончина ее в праздник вызвала обвал страданий для близких»).

М. Врубель. Портрет Саввы Мамонтова. 1897 год

Ну, а Савва Иванович, в отличие от них всех, дожил до революции, в начале 1918-го, как и Вера, простудился и этой простуды не перенес. При советской власти его сначала постарались забыть (купец, буржуй), но еще при Сталине начали осторожно чествовать его память, а позже времена и вовсе почти «канонизировали»: слишком большому количеству великих людей он щедро, из чистой любви к искусству, помогал.

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