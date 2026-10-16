«Я держусь…»: Ольга Бузова громко объявила о похудении, но есть нюанс

Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что похудела на пять килограммов и сама не заметила, как это произошло. Артистка настолько увлеклась подготовкой к своему масштабному шоу, что практически упустила момент преображения. Об этом исполнительница рассказала на концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», где побывал корреспондент KP.RU.

Во время беседы с журналистами Бузову спросили, сколько килограммов ей удалось сбросить во время подготовки к недавнему сольному концерту. Певица призналась, что была настолько погружена в работу и радовалась предстоящему выступлению, что даже не успела как следует оценить результат.

«Знаете, я похудела, но я так этому событию радовалась, что упустила этот момент, чтобы сохранить его. Потому что ворвалась сразу же в рабочий режим», — рассказала артистка.

Как выяснилось, ради концерта Бузовой приходилось проводить на танцевальных репетициях практически весь день. Именно такие нагрузки помогли ей добиться желаемой формы. Однако после завершения шоу привычный график изменился.

«Я понимаю, что для того, чтобы сохранить ту форму, которая была у меня на шоу, необходимо продолжать танцевать по 8–10 часов. У меня, к сожалению, такой нагрузки сейчас нет. К моему сожалению, я очень скучаю по танцам», — призналась исполнительница.

При этом результат артистку полностью устраивает. Более того, пока ей удается поддерживать достигнутый вес, несмотря на отсутствие прежних многочасовых тренировок.

«Пять килограммов. Для меня это очень много и очень крутой результат. Сейчас я держусь. Плюс-минус один килограмм у меня. Я очень надеюсь, что в следующих своих съемках я не наберу», — поделилась Бузова.

Отдельно певица рассказала, как изменилась ее повседневная жизнь после похудения. Особенно исполнительницу радует возможность свободно носить любимую одежду. По словам артистки, раньше даже небольшая прибавка в весе могла доставить немало неприятных эмоций.

«Особенно осенью, когда плохое настроение у всех из-за погоды. Ты понимаешь, когда ты не влезаешь в свои любимые джинсы, это стресс. А я не то что влезаю. Господи, я из них вылезаю! И я вообще не расстраиваюсь. Мне так нравится видеть вот это пространство», — рассказала телеведущая.

Впрочем, Бузова призналась, что у нее есть и проблемные зоны. По словам певицы, лишние килограммы обычно откладываются ниже талии. При этом высоким ростом и стройными ногами она по-прежнему гордится.

«Ой, ну талия у меня всегда есть. Личико тоже у меня стройное. Длинная шея, длинные ноги. Видите, какая? Я начинаю сразу с достоинств. Рост, он всегда спасает и выручает, потому что лишние килограммы как бы грамотно распределяются по телу», — объяснила артистка.

Подготовка к концерту потребовала от исполнительницы не только физических усилий, но и серьезной выносливости. Бузова призналась, что после завершения масштабного шоу чувствовала себя настолько измотанной, что два дня практически не могла подняться с постели. Однако уже на третий день вновь приступила к работе.

«Я два дня, честно, не могла встать. У меня не было сил. И у меня такое ощущение возникло, что организм просто в один момент собрался и выдал для меня невозможный результат на тот момент», — рассказала певица.

Кроме того, Бузова призналась, что практически не умеет отдыхать. По ее словам, многие артисты после больших концертов отправляются в отпуск на неделю или даже месяц. Сама же исполнительница предпочитает сразу возвращаться к привычному графику, хотя после октябрьского шоу ей действительно хотелось уехать и восстановить силы.

Ранее Ольга Бузова представила масштабное шоу «Разрешаю себе» на Live Арене в Москве. Концерт продолжался два с половиной часа и собрал около 11 тысяч зрителей. Ради выступления артистки площадку практически полностью преобразили, установив 200-метровую авансцену. Сама певица несколько раз меняла костюмы, исполняла сложные танцевальные номера и даже летала над сценой без страховки. Поддержать ее пришли Филипп Киркоров, Прохор Шаляпин, Роман Костомаров и другие знаменитости.

Между тем в сентябре Бузова призналась, что подготовка к большому шоу давалась ей особенно тяжело из-за недавней травмы колена. В начале лета артистка неудачно упала в ванной, после чего перенесла операцию и получила около 40 швов. Некоторое время она передвигалась на инвалидной коляске, а затем с помощью костылей. Несмотря на продолжительное восстановление, певица решила не отменять концерт и продолжила репетировать. Однако состояние травмированной ноги и ее внешний вид по-прежнему вызывали у исполнительницы серьезные переживания.

Кроме того, Бузова сообщала, что последствия летней травмы до сих пор дают о себе знать. Певица призналась, что постепенно привыкает к изменениям во внешнем виде колена, хотя психологически принять их оказалось непросто. При этом отказываться от сцены и активной работы артистка не намерена. Ранее она неоднократно подчеркивала, что именно выступления перед поклонниками помогают ей справляться с трудностями.