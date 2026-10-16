Волки рыщут в поисках еды вблизи населенных пунктов. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Жители разных регионов России все чаще стали замечать волков рядом со своими домами. С приходом осени хищники начали выходить из лесов в Ленинградской, Свердловской и Тюменской областях. Целую стаю удалось зафиксировать в Арамили на Урале - она брела вдоль частного сектора. Дошло даже о того, что одинокий волк пытался забраться в избушку пастуха в Забайкалье. Что происходит с хищниками и почему они подбираются все ближе к людям, рассказывает KP.RU.

Где волки нападали на людей и скот в октябре 2026 года

Тихое село Узон в Забайкалье в начале октября облетело жуткое известие. На местного пастуха напал волк, и не где-нибудь, а в собственном доме. Уже ближе к полуночи мужчина услышал лай уличных собак, вышел на крыльцо, чтобы посмотреть, что там и встретился глазами в волком. Хищник накинулся, но хозяин дома не растерялся. Схватку мужчина вел голыми руками.

«Я ему ладонь в пасть подставил», - показывал наутро раны на руках сельчанин.

Одолеть волка удалось после нескольких минут борьбы. А потом уже добить - старым охотничьим ножом, доставшимся от отца по наследству.

В середине октября на другом конце страны волки пришли к частному подворью. В кубанском хуторе Веселом хищники загрызли двух телят за одну неделю. За пропитанием пришли из степи, они живут там давно.

«Скорее всего, у них не заладилось с охотой. Такое часто бывает, и тогда волки ищут легкую добычу, - рассказал KP.RU биолог, член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. - Волки выходили к людям всегда, но сейчас ареал их обитания уменьшился из-за хозяйственной деятельности человека, стало меньше угодий для охоты, сократилось количество дичи. Все это влияет на поведение дикого зверя».

Случай выхода волков к людям зафиксирован под Гатчиной. Там местная жительница увидела зверя, когда выгуливала собаку. Женщине пришлось бежать домой, чтобы не встретиться с хищником слишком близко.

Последствия нашествия волков в октябре 2026 года

После случая нападения волков на скот на Кубани прокуратура провела экстренное межведомственное совещание с участием районных властей, сотрудниками минприроды и охотничьего сообщества.

«Обсудили вопросы регулирования численности волков, методов и способов контроля за их численностью, организации разъяснительной работы с населением для пресечения фактов неконтролируемого свободного выпаса крупного рогатого скота вблизи ареалов обитания», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства по Краснодарскому краю.

КОНКРЕТНО

На федеральном уровне охота на волков разрешена с 1 августа по 31 марта. Но каждый регион вправе самостоятельно определять даты, правда, в пределах нескольких недель. К тому же регионы могут вводить вводить дополнительные ограничения, если угроза нападения волков становится реальной.

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