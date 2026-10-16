Ольга Бузова объявила о своей уникальности: певица уверена, что «одна такая»

Ольга Бузова Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что считает себя уникальной и гениальной. К такому выводу артистка пришла после масштабного сольного концерта, уже через три дня после которого вернулась к работе. Об этом исполнительница рассказала на концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», где побывал корреспондент KP.RU.

Во время беседы с журналистами Бузова вспомнила, насколько тяжелой оказалась подготовка к недавнему шоу. Однако еще сильнее ее удивила собственная работоспособность. По словам певицы, после столь серьезных нагрузок многие артисты предпочитают брать отпуск хотя бы на несколько недель. Сама же она практически сразу вернулась к привычному графику.

Ольга Бузова считает себя уникальной

«Я вообще поняла, что у меня уникальность. Гениальная такая. Потому что я после своего шоу через три дня уже работала. Я пока еще не могу понять. Я либо сумасшедшая, либо гениальная. Я пока еще не могу понять. Я разбираюсь еще», — призналась Бузова.

При этом исполнительница подчеркнула, что на самом деле тоже мечтала об отдыхе. Особенно после октябрьского выступления, которое потребовало от нее огромных физических усилий. Однако времени на полноценный отпуск у артистки так и не нашлось.

«Если честно, возвращаясь к шоу в октябре, я бы уехала. У меня было два дня, два дня у меня были выходные. Я два дня, честно, не могла встать. У меня не было сил», — рассказала певица.

По словам Бузовой, организм словно собрал все оставшиеся ресурсы ради концерта, а после его завершения потребовал восстановления. Тем не менее долго сидеть без дела исполнительница не привыкла.

Во время того же концерта Ольга Бузова рассказала, что похудела на пять килограммов во время подготовки к масштабному шоу «Разрешаю себе». По словам артистки, она настолько погрузилась в работу, что даже не заметила собственного преображения. Ради выступления певице приходилось проводить на танцевальных репетициях по 8–10 часов. Сейчас таких нагрузок у нее уже нет, однако удерживать достигнутый вес пока удается с небольшими колебаниями в пределах килограмма.

Не обошла Бузова стороной и тему своей музыкальной карьеры. Артистка, ранее рассказавшая о заметном прогрессе в вокале, призналась, что не представляет жизнь без музыки. Более того, она заявила, что уже стала ее неотъемлемой частью. Тогда же певица вспомнила, как 30 лет назад смотрела МУЗ-ТВ в Санкт-Петербурге и мечтала оказаться рядом с известными исполнителями. Теперь она выступает с ними на одной сцене и получает комплименты от своих детских кумиров.