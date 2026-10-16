Нюша внезапно вернулась в 2010 год: Певица ошеломила публику леопардовым платьем и сочными формами

Для выхода в свет исполнительница выбрала облегающее платье с леопардовым принтом Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российская певица Нюша в очередной раз удивила публику оригинальным нарядом. Она появилась на публике в необычном леопардовом платье с длинными свисающими рукавами. Все произошло на концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет», где побывал корреспондент KP.RU.

Для выхода в свет исполнительница выбрала облегающее платье с леопардовым принтом. При этом весь наряд украшен многочисленными блестящими элементами, а глубокий вырез подчеркивает декольте. Особое внимание привлекают длинные свободные рукава, которые спускаются с плеч почти до колен и напоминают небольшую накидку.

Певица Нюша вышла к публике в леопардовом платье

Образ Нюша дополнила крупными золотистыми серьгами и собранными в высокий хвост волосами. Для макияжа певица выбрала темные оттенки с акцентом на глаза. Перед фотографами артистка позировала, положив руки на талию.

К слову, это далеко не первый необычный выход исполнительницы. Так, в сентябре Нюша столкнулась с критикой поклонников после появления на вечеринке в откровенном наряде. Тогда певица выбрала кремовый кружевной корсет, полупрозрачные телесные легинсы и пушистое боа из перьев. Некоторые подписчики сочли образ слишком смелым и обрушились на артистку с замечаниями. Сама Нюша предпочла оставить негативные комментарии без ответа.

Певица ошеломила публику леопардовым платьем и сочными формами Фото: Иван МАКЕЕВ.

Еще один яркий наряд певица продемонстрировала в марте на музыкальной премии «Виктория-2026». Для красной дорожки она выбрала черный бархатный корсет с глубоким декольте и пышную юбку из белых страусиных перьев. Завершали образ длинные перчатки, сверкающее колье и гладкая прическа. Дизайнер Аника Керимова высоко оценила выбор артистки, сравнив ее появление с выходом голливудской дивы.

Кроме того, недавно Нюша объявила о решении вернуть себе прежнее имя Анна. Певица рассказала, что официально стала Нюшей еще в 17 лет, когда участвовала в музыкальном конкурсе. Тогда она решила сменить имя в паспорте, чтобы избежать возможных вопросов об авторских правах на персонажа мультфильма «Смешарики». Теперь исполнительница почувствовала, что пришло время снова стать Анной.