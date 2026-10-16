Поездки в страны Юго-Восточной Азии подешевели, в Китай и Эмираты подорожали: как изменились цены на популярные пляжные курорты

Вояжи в страны Юго-Восточной Азии - Вьетнам и Таиланд - стали для наших отпускников дешевле, чем прошлой осенью. Фото: Sanit Fuangnakhon / Shutterstock / Fotodom

Эксперты Ассоциации туроператоров России выяснили, как изменились цены на отдых на популярных пляжных курортах за год. Сравнили среднюю стоимость туров в октябре 2026 года с октябрем 2025-го.

Главные выводы: вояжи в страны Юго-Восточной Азии - Вьетнам и Таиланд - стали для наших отпускников дешевле, чем прошлой осенью. Однако заметно подорожали поездки в Китай, Эмираты и на Мальдивы.

ЦЕНА ВОПРОСА

Сколько стоит улететь в лето

Курорт Средний чек за тур* На сколько подешевел или подорожал за год**

Вьетнам 161 200 руб. -11,5%

Таиланд 186 200 руб. -7%

Китай 210 200% +17,4%

Египет 226 000 +2,8%

ОАЭ 249 000 руб. +15%

Мальдивы 310 500 руб. +11,1%

*За тур на двоих с перелетом. Учтены поездки разной продолжительности в отели разных категорий - то есть это не минимальные цены, а те суммы, которые туристы готовы платить за отдых в каждой стране. По данным Слетать.ру и Ассоциации туроператоров России.

**Сравнивали средние чеки в октябре 2026 года с октябрем 2025-го.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сейчас хорошее время для бюджетного отдыха

Воскан Арзуманов, коммерческий директор туроператора Tez Tour, рассказал KP.RU:

- Октябрь, ноябрь и первая половина декабря (до новогоднего пика спроса и цен) - очень хорошее время для поездки на море. Направлений много, можно подобрать вполне комфортный пляжный отдых за приемлемые деньги. В октябре выбор курортов очень большой, начиная с самых массовых: Турция, Египет, Эмираты… В ноябре и декабре, помимо привычных Таиланда и Египта, стоит обратить внимание на Вьетнам и Китай. Разумеется, Эмираты. Для тех, кто рассматривает более дорогой отдых, традиционно - Мальдивы.