В следующем месяце тысячи военнослужащих примут участие в масштабных учениях в Польше Фото: REUTERS.

Британская газета The Times, со ссылкой на собственный источник в оборонной сфере, сообщила, что в ноябре подразделения армий Великобритании, Франции и Германии проведут военные учения в Польше с очень специфической задачей. Полторы тысячи военнослужащих трех стран, а также части польской армии отработают переброску личного состава и доставку снабжения, в том числе продовольствия и топлива с целью отработки сценария по совместному размещению многонационального контингента на территории Украины после прекращения боевых действий.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во время визита в Вашингтон, где провёл переговоры с главой Пентагона Питом Хегсетом, подтвердил изданию The Independent факт проведения таких учений.

- В следующем месяце тысячи военнослужащих примут участие в масштабных учениях в Польше, чтобы убедиться в нашей готовности поддержать военную подготовку и послевоенное восстановление, которые потребуются Украине, — заявил Стритинг. - Мы планируем мир и свободу, которые хотим видеть, благодаря нашему руководству коалицией желающих.

И из этого заявления совершенно четко явствует, что Лондон намерен играть ведущую роль в «коалиции желающих», которую ваш покорный слуга привык больше называть коалицией «охочих до Украины». Примечательно, что подразделения американской армии участия в учениях не примут, несмотря на то, что в Киеве больше всего мечтают об участии армии США в качестве одной из составляющих такого «миротворческого контингента», который хотели бы разместить на Украине. Вернее было бы сказать, что мечтали до недавнего времени, потому что нынешние отношения украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом не оставляют от этих украинских «мрий» не то что камня на камне, но и даже следа.

Москва не раз и не два совершенно обоснованно заявляла, что любые иностранные воинские контингенты на территории Украины станут законной военной целью Фото: REUTERS.

Впрочем, в Вашингтоне никогда, даже при президенте Байдене не очаровывались идеей размещать своих военнослужащих на территории Украины. Чем явно отличались в лучшую сторону в плане здравомыслия и рациональности мышления от европейских пустобрехов из числа союзников Зеленского, на словах, как президент Франции Макрон с киноэротическим именем Эммануэль готовых хоть завтра начать воевать с Россией, а на деле готовых разместиться своих военных только после окончания войны и исключительно в безопасном районе. Возможно, даже в соседней с Украиной стране.

И в Вашингтоне в этой ситуации абсолютно правы в занимаемой ими позиции по данному вопросу. Поскольку Москва не раз и не два совершенно обоснованно заявляла, что любые иностранные воинские контингенты на территории Украины станут законной военной целью для ВС РФ. Россия готова подписать мирное соглашение с Украиной только в том случае, если она вернет свой нейтральный статус и откажется от вхождения в какие-либо международные военные блоки и союзы, а также от размещения на ее территории военных баз других государств. Иностранный воинский контингент, даже в статусе миротворческого, возможен на территории любого государства либо по взаимному соглашению воюющих сторон, либо по решению Совбеза ООН. На Совбез всей этой «коалиции охочих» надеяться нет никаких шансов. Там эту затею явно не одобрит Китай, а Россия просто наложит такое «вето», что никто его не сдвинет. А все остальное от лукавого. Иначе это будет называться интервенцией и оккупацией. Со всеми вытекающими из данных терминов последствиями.

И самое последнее соображение — все участники этого действа прекрасно понимают, что ничего из их планов не будет реализовано. То есть они просто «переливают из пустого в порожнее». Но любые военные учения — это всегда деньги. А на такие, с переброской полутора тысяч военных, продовольствия и топлива — расходы очень немалые. И тратить такие средства на создание иллюзии для Зеленского, что «помощь придет», да еще в условиях, когда у каждой из перечисленных стран очень большие проблемы с финансами, особенно в социальной сфере, мягко говоря, совершенно нелогично.

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