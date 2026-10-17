«Вашингтонская элита понимает только язык силы»: политолог Джон Вароли назвал условие, при котором США пойдут на договорённости с Россией

В передаче принял участие хорошо известный в России американский журналист и политолог Джон Вароли Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В пятницу, 16 октября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». В этой цикловой передаче принял участие хорошо известный в России американский журналист и политолог Джон Вароли.

Публикуем наиболее примечательные фрагменты…

Виктор Бут, депутат Госдумы:

- …«Русский дозор» заступает на службу. И мы начинаем свою работу.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- Друзья, в наших выпусках я всегда знакомлю вас с кремлевской кухней. И на этот раз вместе с нашим режиссером Катей мы покажем наш видеосюжет, - как ваш политобозреватель работает в Кремле с пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым.

«А.Гамов:

- Дмитрий Сергеевич, Зеленский заявил, что снял запрет на удары по российским НПЗ… (И мы в этом убедились.) Несмотря на призывы со стороны США прекратить это делать. Как бы вы прокомментировали эту новость?

Д.Песков:

- Я хотел бы вам напомнить вчерашнее заявление вице-премьера Александра Новака, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 15 октября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Он сказал (Новак. - А.Г.), что, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было, удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни…»

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В пятницу, 16 октября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В.Бут:

- У меня вопрос к господину Вароли. Джон, интересная картина получается. С одной стороны, Россия предложила поставки дизеля и напрямую в США, и на международные рынки. И тут мы начинаем понимать, что дело-то совсем не в дизеле, а дело в борьбе Трампа, условно говоря, с Европой. Джон, расскажите нашим слушателям, что на самом деле - под верхним слоем? Или, если чуть углубиться в темные воды этих процессов, которые там происходят, какие там страшные рыбы плавают?

Д. Вароли:

- Виктор, вы абсолютно правы. Да, идет борьба между Белым домом и европейскими режимами, которые, как мы с вами знаем, в общем-то. Представляют собой либеральные глобалистические режимы.

Но и внутри вашингтонской элиты идет борьба за власть.

Американские либералы поддерживают европейские режимы. И ситуация у Трампа сегодня очень плохая, потому что вскоре выборы в Конгресс.

Поэтому фактически решается судьба, кто будет контролировать Конгресс.

Скорее всего, демократическая партия победит и опять возьмет под контроль Конгресс.

И, таким образом, они будут портить жизнь Трампа и его администрации.

Либеральные силы, понятно, они не будут брать Белый дом, еще два года до президентских выборов… Но у либералов после ноябрьских выборов будет очень много власти.

Джон Вароли Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Либералы хотят продолжать войну против России. Киевский режим – это и есть проект либералов, который был придуман еще много лет назад. Когда был незаконный захват власти в Киеве в 2014-м, Байден был вице-президентом, и лично он курировал Украину.

В. Бут:

- Джон, насколько я понимаю, Трамп и вся его команда борются хотя бы за то, чтобы сохранить контроль над сенатом, потому что сенат принимает бюджет.

И здесь, как говорится, черт в деталях. Если Трампу удастся (потому что там борьба идет буквально за 3-4 места, плюс или минус) сохранить хотя бы 50 на 50, плюс один голос вице-президента… Тогда он сможет, условно говоря, решать, какой бюджет принимать, выделять деньги Украине, не выделять. Трамп понял, что, действительно, палату представителей он теряет, но хотя бы он сейчас борется за сенат.

Д. Вароли:

- Это правда. Но здесь еще один уровень конфликта вашингтонской элиты.

Как мы знаем, никто не отменил глубинного государства. Оно живет, и будет жить. И это третий фактор в американской политике.

Потому что, как мы с вами знаем, глубинное государство стоит над обеими партиями – республиканской и демократической.

И глубинное государство отвечает, в основном, за внешнюю и военную политику. И именно они хотят продолжать войну против России, к сожалению.

Виктор Бут, депутат Госдумы Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Как известно, у Трампа сложные отношения с глубинным государством, они не любят друг друга. Я думаю, что в идеале, если все будет честно, Трамп хотел бы, может быть, договориться с Россией. Но никто не позволит, не дадут ему – ни его окружение, ни глубинное государство, ни либералы.

Я очень хочу мира между нашими странами. Но чуть пессимистически настроен, потому что знаю, кто живет на американском политическом Олимпе.

А. Гамов:

- А мы так надеемся. Кирилл Дмитриев сказал, что дизельная сделка была только началом. По его словам, Россия и США обсуждают новые инвестиционные проекты в Арктике, в сфере СПГ и дата-центров. Может быть, не будем такими пессимистами? Мы надеемся, что разрядка наступает.

Д. Вароли:

- Я не знаю, как ведет переговоры ваше руководство.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула Фото: Михаил ФРОЛОВ.

А. Гамов:

- Нормально ведет, открыто.

Д. Вароли:

- Если ваше руководство за закрытыми дверями будет очень жестко разговаривать с Вашингтоном, как Советский Союз в свое время жестко разговаривал, тогда все, что вы говорите, возможно. Потому что вашингтонская элита понимает только язык силы.

А. Гамов (иронично):

- Хорошо, что предупредили…

(Продолжение следует)