Мимолетная блондинка: Кэти Захария пробыла «голосом Трампа» всего пять дней

В субботу Белый дом подтвердил новости об увольнении Кэти Фото: REUTERS.

Как и предсказывал автор KP.RU, 41-летняя Кэти Захария, новый пресс-секретарь Белого дома, не удержалась на своем рабочем месте. Она оказалась уволена президентом Трампом всего через пять дней после утверждения в должности, успев провести всего одну пресс-конференцию.

В субботу Белый дом подтвердил новости об увольнении Кэти, которые быстро стали сенсацией. В первый срок Трампа у власти все смеялись над Энтони Скарамуччи – бывшим журналистом, который пробыл пресс-секретарем Трампа всего 11 дней. Тогда даже появилась шутка: «В чем измеряется способность человека выживать на работе у Трампа? – В единицах под названием «Скарамуччи». Продержишься 11 дней – значит, твоя выживаемость составляет один Скарамуччи. Продержишься на работе 22 дня – два Скарамуччи». Теперь впору вводить еще меньшую единицу «трампо-выживаемости» - одна Захария. И составит она всего пять дней.

Сам господин Скарамуччи, узнав об увольнении коллеги, грустно пошутил: «Рекорды для того и ставятся, чтобы их впоследствии кто-нибудь побил. Но я не из тех, кому доставляет удовольствие боль другого человека».

Увы, недостатка в наслаждающихся болью Кэти Захарии не наблюдается. «Похоже, много еще единиц по имени Захария понадобится Трампу для того, чтобы найти себе эффективного коммуникатора», - злобствовала лондонская Times. Либеральная пресса и в США, и в Евросоюзе выбрала Кэти в качестве «девочки для битья». Причина на самом деле идеологическая: Захария попала в команду Трампа потому, что в качестве политического телекомментатора не раз выступала с одобрением его взглядов с консервативных позиций. Трампу ее выступления понравились, равно как и ее внешность с биографией : Кэти – гламурная блондинка и мать четырех детей. Вот президент и решил взять её на замену покинувшей его команду Кэролайн Левитт – прослужившая больше года «голосом Белого дома» молодая женщина, кстати, тоже была блондинкой и тоже придерживалась ориентации на «традиционные ценности».

Кэти Захария пробыла «голосом Трампа» всего пять дней Фото: REUTERS.

В итоге либеральные масс-медиа просто заклевали красотку Кэти. Увы, она сама дала для этого повод. Неудачный брифинг, на котором она 15 минут перечисляла заслуги Трампа и говорила о своем восхищении этим политиком, наверняка войдет в историю журналистики как один из самых крупных дебютных провалов.

После этого «первого блина комом» Кэти бросилась давать интервью, чтобы объяснить свою неудачу, но этим она лишь усугубила неловкость. Когда консервативная блондинка попробовала обвинить либералов-глобалистов в фейках, у неё это вышло из рук вон плохо: «Они нам говорили, что Хиллари выиграет выборы в 2016 году – и это было неправдой. Они нам говорили, что Китай – новый маяк на горизонте, а я только что вернулась оттуда и ума не приложу: как Китай может быть образцом, если там и туалетов-то нормальных нет?»

Насчет Хиллари и ложных предсказаний её победы в 2016 году Кэти была права, а вот с насмешками над Китаем дала маху. Представитель китайского МИД лишь мягко пожурил её, посоветовав приезжать в Поднебесную «почаще», а вот коллеги-журналисты из Америки и Западной Европы прямо затравили новую протеже Трампа за «расизм».

Сам Трамп постарался сделать «посадку» так и не взлетевшей ввысь звезды по имени Кэти Захария «как можно мягче», по выражению все той же лондонской Times. “Пресса обошлась с ней отвратительно», - сказал об уволенной Трамп в беседе с журналистами. Но всё же дал ей расчет, хоть и с самыми уважительными отзывами.

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