Более 100 рейсов задерживаются в столичных аэропортах из-за действовавших ночью ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

- Безопасность – приоритет, - сообщили в ведомстве.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАДЕРЖКИ В МОСКОВСКИХ АЭРОПОРТАХ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Напомним, что более 100 рейсов задерживаются в столичных аэропортах из-за действовавших ночью ограничений. Аэропорты совместно с авиакомпаниями принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить пассажирам комфортное пребывание на территориях «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово».

Для усиления работы всех служб в «Шереметьево» приехал замглавы Минтранса России Владимир Потешкин, здесь создали оперштаб по работе гражданской авиации. На место приехали также представители Росавиации, Ространснадзора, авиакомпаний и аэропортов.

- По состоянию на 15.30 мск в аэропортах московского авиаузла на вылет и на прилет задержаны 103 рейса, - рассказали в Росавиации.

После заседания Владимир Потешкин поручил руководителям авиакомпаний обеспечить соблюдение федеральных авиационных правил, предоставлять пассажирам напитки и питание, а также размещать их в гостиницы по регламентам. Кол-центры должны заблаговременно информировать пассажиров о задержках, а представители аэропортов должны обеспечить комфортные условия для ожидания рейсов. Также специалисты должны проконтролировать пропускную способность запасных аэродромов, чтобы там было достаточное количество керосина.

Из-за ночных ограничений в аэропортах Москвы задержаны свыше 100 рейсов Фото: Олег ЗОЛОТО.

ЗАДЕРЖКИ РЕЙСОВ В ШЕРЕМЕТЬЕВО 17 ОКТЯБРЯ 2026

Как стало ранее известно, аэропорт «Шереметьево» продолжает работать над восстановлением графика вылета и прилета самолетов. С начала суток уже обслужено более 43 700 пассажиров и 276 рейсов.

- В зонах ожидания могут собираться пассажиры рейсов, которые готовятся к вылету. Просим отнестись с пониманием: из-за корректировки расписания и необходимости подготовки воздушных судов ожидание рейса может занять больше времени, чем планировалось. Мы понимаем, как непросто менять планы и долго ждать вылета, поэтому стараемся сделать пребывание в аэропорту удобнее, - сообщили в «Шереметьево».

В аэропорту в настоящее время добавили кресла в зонах ожидания, открыли дополнительные залы для размещения пассажиров, началу выдачу бутилированной воды. Также разместили на видных местах QR-коды с информацией, где получить талоны на питание.

- Обстановка у касс в терминалах В и С «Шереметьево» спокойная, существенных очередей и скоплений не наблюдается, - сообщили в компании «Аэрофлот».

Пассажиров, чьи рейсы сели сегодня на запасной аэродром в Нижнем Новгороде, отправили в Москву на автобусах – в «Аэрофлоте» сообщили, что в столицу уже прибыли 400 человек. А два рейса, у экипажей которых не вышло рабочее время, все же перелетели из Нижнего Новгорода в Москву с пассажирами. Стабилизируется обстановка и в «Домодедово», службы аэропорта работают в усиленном режиме. После отмены ограничений во «Внуково» уже принято 63 рейса и отправлено — 58.

- Ожидаемо, что в аэропорту много людей, но обстановка спокойная, — сообщили во «Внуково». — Перед отправлением в аэропорт рекомендуем уточнять статус своего рейса.

По состоянию на 15.30 мск в аэропортах московского авиаузла на вылет и на прилет задержаны 103 рейса Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН.

КСТАТИ

Как вернуть билеты на самолет, если поездка уже неактуальна?

В случае отмены или задержки рейса пассажирам можно переоформить или вернуть билет, если задержка вылета более чем на 30 минут, если перенесли вылет на более раннее время и пассажир физически не успевает приехать в аэропорт, была отмена рейсов на определенные направления. Пассажир вправе обменять билет на более удобный, или отказаться от перелета и вернуть деньги за билет. Важно, что возврат нужно оформлять там же, где и приобретался билет – через сайт авиакомпании, бронирование через кол-центр, через компании-посредников.