Люди протестуют против «дороговизны жизни» Фото: REUTERS.

Весь субботний день сообщения из Франции напоминали сводку с фронта: «день всеобщего протеста» молодежи и «желтых жилетов» выдался на редкость бурным – манифестанты ворвались в мэрии Лилля и Марселя, в Париже на площадь Республики напоминала поле боя. Участники протестов запускали в полицейских петарды и бутылки с несмываемой краской, а силы порядка отвечали слезоточивым газом и водой из брандспойтов. Сотни людей по всей Франции подверглись арестам.

ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ 17 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

При виде этих кадров многим непосвященным в тонкости французской политики трудно поверить, что изначально лозунги протестующих (а на улицу вывели своих сторонников и профсоюзы, и лицеисты, и даже организации пенсионеров) носят вполне гуманный и прагматичный характер.

Весь субботний день сообщения из Франции напоминали сводку с фронта Фото: REUTERS.

Люди протестуют против «дороговизны жизни». Они требуют не допустить ситуации, когда французскому гражданину – и молодому, и старому – нечем станет платить за жилье, за еду и за отопление квартиры. Увы, при нынешней политике президента Макрона с его «жесткой экономией» после заморозок пенсий и удорожания образования эта мрачная перспектива для миллионов людей становится всё более реальной.

Как всегда, мнения во Франции разделились. С одной стороны, французов с пеленок воспитывают в духе борьбы за свои права: не давай себя обворовывать, если государство забирает у тебя твоё – дерись за свои евро, как революционеры былых веков дрались за свои ливры и франки. В итоге самым популярным политиком среди молодежи стал 75-летний лидер левацкой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Его рейтинг среди французов – 18%, а в молодежной среде он достигает 49%.

Фото: REUTERS.

С другой стороны, сотни горящих киосков и автомашин плюс ядовитый черный дым от подожженных автопокрышек – всё это отнюдь не красит пейзаж любимых туристами французских городов. (Кстати, в городе Лионе манифестанты зачем-то сожгли городское туристическое бюро). Множество разумных людей осуждают такую «борьбу за свои права». И это добавляет очков радикально правой партии «Национальное объединение» и её лидеру – госпоже Марин Ле Пен. Она резко осудила насилие, сказав, что даже вполне законные требования недовольных не могут оправдать беспорядки и поджоги. А ведь Ле Пен уже несколько лет лидирует в опросах, со своими 35% поддержки оставляя далеко позади всех политиков-центристов.

Фото: REUTERS.

РЕАКЦИЯ МАКРОНА НА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ

В итоге сам президент Макрон и поддержанное им правительство Себастьена Лекорню начинают дрожать от страха: а ну как во второй тур намеченных на весну президентских выборов выйдут «крайне левый» Меланшон и «крайне правая» Ле Пен? Тогда резкие перемены во французской политике станут неизбежны – причем под вопросом окажется и согласованная с Евросоюзом денежная и военная поддержка режима Владимира Зеленского на Украине. Дело в том, что при схватке с Меланшоном Ле Пен почти стопроцентно побеждает и становится президентом. А Ле Пен в прошлом столько хороших слов говорила про Россию и столько критики обрушивала на Евросоюз, что продолжать старую линию - «поддерживать Зеленского столько, сколько потребуется» - с её стороны будет просто неприлично.

Макрон дрожит от страха Фото: REUTERS.

В итоге Макрон мечется. То он говорит о своей «солидарности» с протестующими школьниками, которым (увы, из-за его политики) приходится сидеть в холодных классах в ожидании часто игнорирующих занятия (по причине нищенской зарплаты) учителей. То он посылает свои «слова республиканской поддержки» градоначальнику Марселя, у которого манифестанты чуть не захватили мэрию.

«В этих условиях победа Ле Пен на предстоящих выборах становится вполне реальной, - отмечает в интервью KP.RU глава Центра французских исследований Института Европы РАН Сергей Федоров. – И, напротив, почти нереальной выглядит спасавшая прежде Макрона, а до него – покойного президента Ширака ситуация: во второй тур выходят Ле Пен и представитель власти, после чего избиратели из страха перед «фашизмом-лепенизмом» голосуют за Ширака, Макрона или за их наследников – как за меньшее зло. Меланшон – левый радикал, и меньшим злом для французского обывателя его представить крайне сложно. Значит, побеждает Ле Пен».

Между прочим, отмечает Федоров, госпожа Ле Пен заранее оставила себе по украинскому вопросу пути к отступлению. С одной стороны, она не стала полностью поддерживать позицию России, поскольку Марин Ле Пен – националистка, выступающая за суверенитет Франции в ЕС. А значит, ей, мол, не с руки осуждать украинских националистов с их «незалежностью». С другой – Ле Пен сразу предупредила, что при ней для Украины денег в бюджете Франции не будет. Потому что этих денег французам самим не хватает.

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