Николай Басков отметил юбилей двумя концертами на 11-тысячной арене Фото: Личный архив.

Во второй день юбилейного марафона в 11-тысячной «Live Арене» Николая Баскова (15 октября золотому голосу исполнилось 50 лет) снова ожидал аншлаг. Как справедливо отметила одна из дуэтных партнерш Баскова Алсу, это был «второй день абсолютного триумфа юбиляра».

В программе были небольшие изменения, добавились два пронзительных номера. В оперный блок вошел «Фантом» с оперной дивой Динарой Алиевой, а в лирический — баллада «Любовь бессмертна». По словам Николая, это последняя песня, которую услышал в больнице его отец — Виктор Владимирович Басков.

В свой юбилей Басков посвятил песню ушедшему из жизни папе

— Папа тогда находился в больнице. Уже оставалось совсем немного времени… И в этой песне было сказано все мое отношение к моему любимому отцу, — исповедался перед зрителями Николай. — Я хочу всем вам пожелать: пока родители живы, пусть будут здоровы и счастливы. А у кого их нет, помните, что они наши ангелы-хранители. И спасибо нашим родителям за все!

Николай со своим отцом Виктором Владимировичем Басковым. Фото сделано в 2010 году, когда Николай получил диплом о втором высшем образовании. Николай закончил Московский государственный университет имени Ломоносова, факультет государственного управления Фото: Личный архив.

После таких откровений Николая у многих зрителей выступили слезы. И именинник тоже расчувствовался, исполнил песню о любви к отцу на высоком нерве. И публику растрогал, и сам прослезился. Зал встал…

Напомним: отец Николая, Виктор Владимирович Басков, служил в центральном аппарате Министерства обороны РФ. Виктор Владимирович ушел из жизни после тяжелой болезни в 2019 году. Папе Николая было всего 67 лет.

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