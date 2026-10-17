Отец вундеркинда Алисы Тепляковой ищет 18-летнюю секретаршу, пока его жена беременна десятым ребенком

Евгений и Наталья Тепляковы ждут десятого ребенка. Фото: кадр видео.

В июле отец вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений Тепляков объявил, что его жена Наталья ждет десятого ребенка. Пока его жена пребывает в счастливой поре очередной беременности, многодетный отец разместил в соцсетях вакансию. Евгений объявил, что ищет себе молодую секретаршу.

Нанять сотрудницу Тепляков решил для ООО «Учимся с Алисой». Его старшая дочь в 8 лет сдала ЕГЭ и окончила школу, а в 9 лет - поступила в вуз. В 13 лет она завершила обучение и получила диплом педагога-психолога в Российском государственном гуманитарном университете. После этого Алиса стала практикующим психологом. По словам Евгения, прием 14-летней девочки стоит 50 тысяч рублей.

И вот теперь для образовательного бизнеса потребовалась секретарша. Правда, требования к будущей сотруднице папа Евгений предъявил весьма специфические, чем снова вызвал негодование пользователей Сети.

«В ООО „Учимся с Алисой“ ищется молодая секретарша, от 18 до 25, без вредных привычек», - сообщил Тепляков в своем блоге.

Судя по всему, профессиональные качества будущей сотрудницы Евгения не волнуют. Зато к внешнему виду и ее семейному статусу отец девяти детей предъявляет повышенные требования.

«Симпатичная, так сказать, желательно без семейных обязательств. Для создания дружелюбной атмосферы в компании и повышения работоспособности генерального директора», - сообщил Тепляков.

При этом оплачивать труд секретарши Евгений не желает.

«От кандидата требуется готовность работать за идею», - заявил Евгений.

Семья прославилась благодаря вундеркинду Алисе, поступившей в МГУ в 9 лет. Фото: соцсети.

Подписчики задались вопросом: как к задумке Теплякова завести себе молодую симпатичную секретаршу относится его беременная жена?

«Не офигел ли», «Надеюсь, он хайпует», «Традиционные семейные ценности», - написали пользователи в комментариях.

Евгений как всегда недоволен критикой.

«Приходите на собеседование, если подходите по критериям. Или не задерживайте очередь», «В чем суть претензии, можно уточнить?» - интересуется Тепляков у тех, кто возмущен его объявлением.

Его жена Наталья рассказывала, что никогда не планировала стать многодетной матерью. Раньше у нее была успешная карьера в банке.

«Когда у меня появилась Алиса, я вообще планировала выйти на работу. Думала, чуть-чуть посижу с ребенком и буду работать - мы тогда жили в Китае. А потом появился второй малыш. Глядя на Алису, я понимала, что ей скучно. Хотела, чтобы у нее были брат или сестра. Потом мы поняли, что дети — это счастье. Много детей — действительно здорово. Совсем другая семья, совсем другие отношения», - рассказывала Теплякова журналистам.

Впрочем, стремление многодетной мамы рожать почти каждый год одобряют далеко не все. В соцсетях давно обсуждают изможденный вид Натальи, которая взвалила на себя непосильное бремя заботы о малышах. Ей не помогают ни няни, ни бабушки с дедушками, так что женщина не может позволить себе даже лишней минуты сна или отдыха. Младшему ребенку супругов Тепляковых Альрику Финисту Ольриону всего два года.