Мне бы к морю! Для российских туристов запускают новые прямые рейсы в теплые страны

Фото: goffkein.pro/Shutterstock/Fotodom

В этом году у российских туристов появились новые прямые рейсов на зарубежные курорты. А обещают нам еще больше. Даже в такие места, о которых многие отпускники даже не слышали. «КП» вместе с экспертами туристического рынка сравнивает ожидания с реальностью.

РЕАЛЬНОСТЬ: ЗАНЗИБАР, ЕГИПЕТСКИЕ МАЛЬДИВЫ И НОВЫЕ ЭМИРАТЫ

Для начала подведем вполне оптимистичные итоги лета и бархатного сезона:

Танзания и Занзибар. Летом авиакомпания Air Tanzania начала летать из Москвы в столицу африканской страны Дар-эс-Салам и на остров Занзибар в Индийском океане. На Занзибар туристы стремятся ради пляжей, дайвинга и рыбалки, гигантских черепах острова Призон. А еще там есть исторические кварталы Стоун-Таун с ночным рынком и музей Фредди Меркьюри (рок-легенда родом с Занзибара).

Дар-эс-Салам - большой город на берегу океана с музеями, рыбным рынком и приморскими кафе и ресторанами. А вот ради сафари в национальных парках Серенгети и Нгоронгоро, всех этих львов, слонов, гепардов и антилоп, восхождений на гору Килиманджаро новый рейс полезен лишь отчасти - все равно придется лететь дальше.

Дар-Эс-Салам. Фото: Photolecious/Shutterstock/Fotodom

Цена вопроса: от 185 тысяч рублей за перелет из Москвы на Занзибар и обратно, причем в одну сторону бизнес-классом (в эконом на ноябрь и декабрь найти не удалось, всё раскуплено).

Эль-Аламейн - курорт на Средиземноморском побережье Страны пирамид, которое называют египетскими мальдивами за белый песок на пляжах и изумрудного цвета воду. С августа из Москвы туда летает египетский перевозчик Air Cairo, с сентября египетская же Nesma Airlines («КП» подробно рассказывала о рейса, см. KP.RU). В начале ноября полетная программа прекратится вместе с купальным сезоном на Средиземке. Но весной 2027 года возобновится - причем с участиемроссийских авиакомпаний. Допуски на полеты в Эль-Аламейн в Росавиации запросили RedWings, Nordstar и «Ираэро».

Абу-Даби и Шарджа. Кризис на Ближнем Востоке в начале весны сильно подкосил авиасообщение между Россией и Эмиратами. Полеты в Дубай возобновились мгновенно. А вот в другие аэропорты ОАЭ - только сейчас. С 1 октября «Аэрофлот» снова ежедневно летает в Абу-Даби (впервые с начала марта). С 25 октября туда же начнет выполнять рейсы лоукостер «Победа».

C 8 октября у пассажиров есть еще один вариант: AirArabia возобновила полеты из Москвы в эмират Шарджа. Пока раз в сутки, с середины декабря будут два рейса каждый день.

Цена вопроса: билеты из Москвы в Абу-Даби - от 45 тысяч рублей туда-обратно «Аэрофлотом», в Шарджу Air Arabia - от 47 тысяч рублей.

Сирия. Маршрут не самый туристический, но тем не менее: с августа авиакомпания Syrian Airline летает из Москвы в Дамаск, а с 18 ноября откроет рейсы в средиземноморский город Алеппо.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ: КРАБИ И АКАБА

Путешественникам стоит присмотреться к рейсам, которые запустят в ближайшее время. Перечисленные - вполне реалистичны, им точно не помешают санкции, так как во все три страны самолеты из России уже летают. А теперь добавляются новые точки на карте.

Акаба (Иордания). С 15 ноября авиакомпания Royal Jordanian запускает рейсы из Москвы на курорт Акаба на побережье Красного моря (о них «КП» рассказывала, см. KP.RU). И это - вдобавок к полетам в столицу королевства Амман.

В сувенирной лавке города Акаба, Иордания. Фото: KELENY/Shutterstock/Fotodom

Цена вопроса: от 52 тысяч рублей на человек за перелет из Москвы в Акабу и обратно.

Краби (Таиланд). Страна в Юго-Восточной Азии - самый популярный зимний пляжный маршрут у россиян. Прямых рейсов множество - в Бангкок, Паттайю и на остров Пхукет. А теперь впервые рейсы в Россию начала выполнять еще и тайская авиакомпания Siam Wings. И маршрут новый - курорт Краби на берегу Андаманского моря. Именно в провинции Краби находятся острова Пхи-Пхи из фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. В октябре Siam Wings запустил полеты в Краби из Красноярска, Екатеринбурга и Новосибирска. Но есть шанс, что появятся и из Москвы. Во всяком случае, Краби уже появился в расписании аэропорта Шереметьево, но билетов из столицы пока в продаже нет.

Александрия (Египет). Российская авиакомпания Red Wings собирается летать в исторический портовый город на средиземноморском побережье Египта в 2027 году - причем ежедневно. Заявку в Росавиацию она уже подала. Из Александрии - помимо ее исторических достопримечательностей - стартуют круизы по Средиземному морю. Расписания и билетов в продаже опять же нет, но планы выглядят реалистично.

ЦИФРЫ

В 37 стран сейчас есть прямые рейсы из России. Их выполняют 20 отечественных авиакомпаний и 61 зарубежный перевозчик.

По данным Росавиации.