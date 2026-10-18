Люся Чеботина вышла из себя после сравнения с Любовью Аксеновой: «Люди, что с вами не так?»

Подписчики увидели в обновленном образе Люси Чеботиной сходство со звездой сериала «Холод». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певица Люся Чеботина сменила прическу, рассталась со светлыми волосами и неожиданно напомнила поклонникам актрису Любовь Аксенову. Обсуждение внешнего сходства быстро привлекло внимание артистки, она возмутилась тем, что ее постоянно обвиняют в попытках кому-то подражать.

29-летняя исполнительница опубликовала новые фотографии, на которых предстала с короткой стрижкой и прямой челкой. Подписчики увидели в ее обновленном образе сходство с 36-летней звездой сериала «Холод». По мнению комментаторов, при определенном ракурсе знаменитостей действительно можно принять за сестер-близнецов.

Впрочем, эксперименты с внешностью для Чеботиной не в новинку. Ранее певица признавалась, что хочет вернуться к натуральному оттенку волос, и теперь решилась на перемены. При этом артистка не раз рассуждала о том, что привлекательность не сводится к макияжу, одежде и укладке.

«Раньше, когда я была маленькой, я думала, что красота — это красивая картинка: макияж, платье, укладка. Сейчас же я считаю, что красота — это взгляд. Красота — это то, что невозможно увидеть, но можно почувствовать. Это та энергия, которую ты излучаешь. Особенно манит красота любви к себе. Всегда видно, когда девушка себя любит и сама собой восхищается. Это сразу приковывает взгляд. Она может быть без макияжа, в спортивном костюме, но сияет так, будто идет по красной дорожке», — делилась мыслями Люся.

Любовь Аксенова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Однако очередное сравнение с другой знаменитостью певицу не порадовало. Чеботина дала понять, что устала от комментариев, в которых ей приписывают стремление копировать чужие образы, независимо от того, какой цвет волос она выбирает. «Объясните мне, люди, что с вами не так? Всю свою жизнь я выслушиваю, что я под кого-то „кошу“. Пишу каверы со своим цветом волос — кошу под одну, вторую. Покрасилась в блонд — закосила еще под третью, четвертую. Вернула свой цвет — опять закосила под кого-то. У вас все ок? Я вот сейчас, кстати, хочу пойти мейк сделать, я случайно под вас не кошу?»

Кстати, у Люси Чеботиной появился и новый судебный спор: в начале октября в Арбитражный суд Москвы поступил иск к индивидуальному предпринимателю Чеботиной Л. А. на 4 138 379 рублей 52 копейки. Заявителем выступает екатеринбургская компания «Бизнесарт-Ек», занимающаяся организацией отдыха и развлечений, в том числе концертов. Причины финансовых претензий пока не раскрываются. Ранее к певице обращалось Российское Авторское Общество из-за исполнения восьми песен без согласования с правообладателями на концерте «Первая леди» в декабре 2024 года. РАО требовало 160 тысяч рублей компенсации, а Всемирная организация интеллектуальной собственности заявляла о намерении подать отдельный иск на 76 тысяч рублей из-за использования фонограмм. В декабре того же года Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Чеботиной и РАО.

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