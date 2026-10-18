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Прошло уже больше недели после грандиозной магнитной бури, а в социальных сетях все постят картинки мощнейшего полярного сияния. И не мудрено, его свидетелями стали люди не только на северах, но и в центре Европейской России. Солнце показало нам, что тишина бывает обманчивой, а удар наносится внезапно. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Когда около недели назад Солнце выдало мощные вспышки и спровоцировало на Земле магнитную бурю, у астрономов преобладало убеждение, что это последняя попытка дневной звезды показать хоть какую-то активность. Дескать, потенциал уже прошедшего максимума активности исчерпан, дожигаются остатки «топлива».

События минувшей недели опровергли эту гипотезу. Вспышек на Солнце было больше обычного, хотя они и не вызвали на нашей планете серьезных событий. А в пятницу прямо по центру диска проплыла крупная группа пятен с высоким вспышечным потенциалом. При этом она молчала. Что в целом нас и уберегло.

Так что с Солнцем-то происходит? Оно уже пошло на спад, или никак не успокоится? Верно второе, и вот почему это плохо. Чем более затяжной максимум, тем более глубоким будет минимум. Вот и хорошо, скажете вы, никаких магнитных бурь. Так да не так. Минимум солнечной активности ассоциируется с прохладной сырой погодой. С тем самым «лето, которое не лето». Нам такого, конечно, не нужно.

Связь между погодой и солнечной активностью, конечно, преимущественно паранаучная. Примерно как между солнечной активностью и здоровьем. Все понимают, что связь есть, но физического механизма мы не улавливаем, поэтому стараемся ее как бы не замечать. Тоже позиция.

На самом деле Земля погружена в солнечный ветер, как машина в облака тумана, через которые она пытается ехать. Игнорировать внешнюю среду, конечно, нельзя. Облака плазмы обдувают Землю постоянно, иногда эти облака оборачиваются грозами. Таким «грозы» мы и зовем магнитными бурями.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Воскресенье, 18 октября, прошло без геомагнитных возмущений. А вот в понедельник, 19 октября, повод побеспокоиться будет. В прогнозе стоит буря около 4-9 утра по московскому времени. Мощность бури не экстремальная, но продолжительность заслуживает уважения: это не короткий всплеск, такое проигнорировать трудно.

Но дальше до конца недели – «ясно» по прогнозу. Однако, то по прогнозу. Прогноз строится на моделях, которые не совершенны. А почему так? А потому, что у нас для таких моделей мало данных, раз, и вычисления для подробной модели уж очень трудны, два.

Может ли на следующей неделе что-то произойти вопреки прогнозу? Вполне. Мы оповестим.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

И снова, и снова мы сталкиваемся с парадоксом. Всемирная организация здравоохранения не признает магнитные бури фактором риска. Но статистика и некоторые исследования говорят, что связь есть. Если вы относитесь к числу метеочувствительных людей, вас вряд ли убедит позиция ВОЗ.

А что такое метеочувствительный человек? В первую очередь ослабленный (а кто из нас не ослабленный). Но не исключено, что есть и другие факторы, врожденные. Некоторые слышат ультразвук. Некоторые видят поляризованный свет (как Лев Толстой, например). Почему бы иным не быть особо восприимчивыми к колебаниям слабых магнитных полей?

А магнитное поле Земли действительно слабое. Оно не сравнимо с полем магнита с холодильника. Однако мы не погружены всем телом и всегда в поле магнита с холодильника. А в земное погружены. Раз вы читаете эти строки, вы за собой что-то замечали. А мы стараемся вам представить информацию как есть. Вне зависимости от гипотез, как именно это работает.

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