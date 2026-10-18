Татьяна Навка обратилась к Дмитрию Пескову по важному поводу

Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась на своей странице в соцсетях совместными снимками с мужем Дмитрием Песковым. Пресс-секретарь президента России 17 октября отметил 59-летие. В честь этого события фигуристка поздравила супруга с днем рождения и святила ему трогательный пост.

На серии снимков Песков и Навка позируют в объятиях друг друга. Татьяна одета в золотистое вечернее платье, муж обнимает ее за плечи. Супруги нежно смотрят друг на друга и улыбаются.

Татьяна Навка опубликовала совместные снимки с мужем. Фото: соцсети.

«Пусть этот миг "глаза в глаза", и наш с тобой взгляд в одну сторону длятся вечно. С днем рождения, любимый. Я всегда рядом», - подписала Навка снимки с мужем.

Подписчики олимпийской чемпионки в комментариях присоединились к поздравлениям. «Вы очень милая пара», «Как вы красиво танцуете, а главное - улыбайтесь», «Я всё время вспоминаю ваш юбилей, Татьяна. Ваш супруг Дмитрий Сергеевич поехал на коньках к вам. Сразу видно, что он вас очень любит, а вы его», - написали фолловеры.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков начали встречаться в 2010 году, в 2014 году у них родилась дочь Надежда. Год спустя пресс-секретарь президента России и олимпийская чемпионка по фигурному катанию поженились.

Олимпийская чемпионка поздравила супруга с днем рождения. Фото: соцсети.

Оба супруга – чрезвычайно занятые люди с плотными графиками, известные и успешные. Татьяна говорит, что, когда она выходила замуж за государственного чиновника высокого ранга, у нее не было опасений насчет того, что она может оказаться в тени супруга.

«Никаких опасений не было. Я выходила замуж не за чиновника, а за человека. Мы оба самодостаточные люди, с большим уважением относимся к профессиональной деятельности друг друга», - рассказывала Навка в одном из интервью.

Дочь пары Надя изучает китайский язык и серьезно занимается фигурным катанием. Недавно у юной спортсменки случилось важное событие – она дебютировала в танцах на льду на Кубке Евгения Плющенко. Партнером 12-летней фигуристки выступил Андрей Челеков.

«Сегодня у Надюши дебют в танцах на льду. Она очень много трудится, живёт этим. Мы, как родители, радуемся, что у ребёнка есть цель, любимое дело, мечта — что может быть прекраснее? А что будет дальше - только Господь Бог знает. Для нас самое главное, чтобы ребенок был здоров и трудился», - прокомментировала Навка первое соревнование дочери.

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