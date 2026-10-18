90-летняя мама Сергея Соседова вступила в наследственное дело: что оставил после себя музыкальный критик

Мама Сергея Соседова (на архивном фото - с сыном) подала заявление о вступлении в наследственное дело Фото: Личный архив.

На этой неделе мама телеведущего, музыкального критика Сергея Соседова обратилась к нотариусу. Как нам стало известно: было открыто наследственное дело, подано заявление о вступлении в наследственное дело. 90-летняя Антонина Петровна Соседова — наследница первой очереди. Мама стала единственной наследницей Сергея Соседова, его отец умер 17 лет назад в возрасте 79 лет лет после осложнений онкологического заболевания. Сергей Соседов скончался месяц назад — полетел работать в Якутию (должен был возглавить жюри конкурса моды и красоты), в гостинице оступился и упал с лестницы, получил травмы несовместимые с жизнью. Ему было всего 58 лет. Соседов много работал, мало тратил. Сайт KP.RU рассказывает сколько денег и какое имущество оставил Сергей Соседов наследнице первой очереди своей маме.

ЗАРАБОТКИ И НАСЛЕДСТВО СЕРГЕЯ СОСЕДОВА

После того, как Сергей Соседов стал ведущим и членом жюри на ТВ, у него началась новая волна популярности и приличные заработки. Телевизионную популярность принесла узнаваемость, и соответственно востребованность на частных мероприятиях. Соседов рассказывал нам, что его средний гонорар за одно мероприятие — 500 тыс. руб. Соседов три телесезона подряд вел ежедневное ток-шоу, каждый телесезон сидел в жюри развлекательных проектов, ездил в Минск на съемки в жюри в телешоу — телевизионная карьера приносила приличные гонорары.

Деньги Соседов инвестировал: «Я понял, что класть деньги в банк под мизерные проценты не имеет смысла, поэтому я кое-что инвестирую, открыл для себя мир инвестиций. Инвестировал где-то 5 миллионов, и уже получил первый доход порядка 100 тысяч». Соседов несколько лет назад приобрел акции — для анализа рынка и принятия решений прибегал к консультациям финансовых советников. Теперь акции сына перейдут по наследству к его маме, а она при желании сможет отдать ценные бумаги сыну или внукам. Соседов инвестировал 5 млн. руб. — но эта сумма сейчас могла измениться в зависимости от ситуации на фондовом рынке.

Сергей Соседов. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Соседов дважды терял крупные сбережения. Он вложил около 1 млн. руб. в финансовую корпорацию, которая специализируется на строительстве жилых комплексов в Подмосковье, пять лет стабильно получал доход, а потом дивиденды перестали поступать. «У них были депозиты, они давали на 10% больше чем банки, компания работала 10 лет… А потом они исчезли, я звонил, никто не отвечает. Узнал, что корпорация прекратила существование». Сергей Васильевич с другими потерпевшими подал заявление в правоохранительные органы, но мошенников не нашли.

Еще раньше, вложил заработки от первой волны популярности в коммерческий банк, у него отозвали лицензию в 2017 году, и Соседов получил только страховое возмещение в размере 1,4 млн. руб. Сергей рассказывал как потерял сбережения за 15 лет работы: «Я в банке потерял 10 млн. руб. У них были очень хорошие проценты, мне четко все выплачивали, даже предоставляли моего личного менеджера».

Более опытные в финансовых делах коллеги советовали Соседову вкладывать деньги в недвижимость в Москве. И убедили — заработки последних нескольких лет Сергей Васильевич инвестировал в покупку квартиры — приобрел студию в районе станции метро Полежаевская, то есть рядом с отчим домом. Сергей Соседов после смерти отца жил вдвоем с мамой Антониной Петровной в родительской «двушке» в спальном районе Москвы. Соседов купил квартиру, чтобы сдавать ее в аренду и иметь стабильный доход в старости. Недвижимость Сергея Соседова унаследует его мама.

Сейчас Антонина Петровна Соседова живет одна — но под присмотром: ее постоянно навещает соседка-подруга. Заботятся, приезжают, звонят родные — 66-летний старший сын Владимир Соседов (он инженер, как и мама) с женой, внучка 39-летняя Наталья, внук 42-летний Алексей с правнуками.

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