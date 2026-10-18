Анна Асти на красной дорожке юбилея Муз-ТВ. Кадры из видео Кирилла МИШИНА

Певица Анна Асти удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. После появления артистки на юбилее МУЗ-ТВ пользователи соцсетей стали гадать, что произошло с ее внешностью, и даже предположили, что она сделала пластику. Однако причина оказалась гораздо проще: исполнительница сменила цвет волос.

На мероприятии Анна появилась в красном атласном мини-платье с корсетом, драпировкой и длинным боковым шлейфом. Кадры с праздника опубликовали в соцсетях «Комсомольской правды», и в комментариях развернулось бурное обсуждение преображения звезды. Некоторые подписчики с трудом узнавали артистку.

Анну Асти не узнали из-за нового стиля

«Что с Асти?»; «Анна Асти сделала пластику? Или похудела?»; «Что с ней стало?»; «А че Асти на Краймбрери стала похожа?» — задавались вопросами пользователи.

Вскоре выяснилось, что дело не в кардинальных изменениях внешности. Певица сообщила в соцсетях, что решила попрощаться с привычным светлым оттенком и стать шатенкой. «Осень, как это водится, требует перемен, поэтому прощаюсь со своей блонд-эрой», — написала Анна.

Блондинкой исполнительница была больше четырех лет. В феврале 2021 года она отказалась от темных волос в пользу светлого оттенка и короткого каре. После ухода из группы Artik & Asti в ноябре того же года певица продолжила выступать в образе платиновой блондинки. Весной 2025-го она ненадолго стала ярко-рыжей, а затем снова вернулась к светлым волосам. Теперь артистка решила попробовать новый цвет.

Кстати, перемены во внешности обсуждают и у другой певицы — Люси Чеботиной. После публикации фотографий с короткой стрижкой и прямой челкой 29-летнюю исполнительницу сравнили с 36-летней Любовью Аксеновой, звездой сериала «Холод». Чеботина возмутилась тем, что ее постоянно обвиняют в подражании другим знаменитостям независимо от выбранного цвета волос. «Объясните мне, люди, что с вами не так? Всю свою жизнь я выслушиваю, что я под кого-то „кошу“», — заявила артистка.

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