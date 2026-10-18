Наваи арестовали в Казахстане, Джиган задолжал алименты на 1,7 млн рублей, Савичева разводится с мужем: главные события шоу-бизнеса

Рэпер Наваи Бакиров (Navai). Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Прошедшая неделя оказалась богатой на громкие новости и семейные скандалы. Рэпера Наваи Бакирова задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков, а у Джигана обнаружили многомиллионный долг по алиментам и арестовали загородный дом. Юлия Савичева объявила о разводе после 12 лет брака, а сын Ильи Авербуха сделал предложение возлюбленной после победы в реалити-шоу. Рассказываем главные новости уходящей недели.

Наваи задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков

Популярный российский рэпер Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, оказался под стражей в Казахстане. В ночь с 13 на 14 октября музыкант ехал из Бишкека в Астану на арендованном Mercedes вместе с тремя мужчинами. На пограничном пункте «Кордай» служебная собака отреагировала на автомобиль, а во время досмотра в салоне нашли пакет с веществом. По данным казахстанских СМИ, экспертиза выявила 2,5 грамма наркотического вещества, а анализы артиста показали наличие каннабиноидов.

В отношении Бакирова возбудили уголовное дело по статье 286 УК Казахстана о контрабанде предметов, оборот которых ограничен. Суд постановил оставить рэпера под стражей до 14 декабря. Его адвокат Рена Керимова готовит апелляцию и указывает, что принадлежность найденного пакета конкретному человеку еще предстоит установить. Защита намерена добиваться смягчения меры пресечения. Запланированные выступления артиста, в том числе концерт в Астане, отменены.

Джиган задолжал алименты на 1,7 млн рублей

У рэпера Джигана (Денис Устименко) обнаружили задолженность по алиментам в размере 1 млн 737 тысяч 737 рублей. Такие сведения на 14 октября содержались в базе Федеральной службы судебных приставов. На фоне подготовки к судебному разбирательству по иску Оксаны Самойловой об ограничении родительских прав бывшего мужа приставы также наложили арест на его загородный дом в Подмосковье. Основанием для взыскания стало нотариальное соглашение от июля 2020 года, по которому музыкант обязался направлять на содержание детей половину своих доходов.

Юлия Савичева разводится с мужем

39-летняя певица Юлия Савичева сообщила поклонникам, что находится в процессе развода с композитором Александром Аршиновым. Супруги были вместе более 20 лет, 12 из них состояли в браке. По словам артистки, последние полгода стали для нее временем сильного стресса: «Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз. Вселенная всегда посылала мне музыку в трудные периоды жизни, и вот сейчас все повторяется, за что я ей очень благодарна».

Сын Ильи Авербуха сделал предложение возлюбленной

22-летний Мартин Авербух, сын фигуриста Ильи Авербуха и Ирины Лобачевой, позвал замуж свою девушку Софью после победы в реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Молодой человек дождался финала проекта, а затем обратился к возлюбленной и встал перед ней на одно колено. Девушка согласилась под аплодисменты участников.

Жасмин во второй раз станет бабушкой

Певица Жасмин поделилась радостной новостью прямо во время концерта в Санкт-Петербурге. Артистка пригласила на сцену старшего сына Михаила и его супругу Еву, чтобы вместе со зрителями узнать пол будущего ребенка. Семья выяснила, что у пары родится еще один мальчик. Первый внук Жасмин, Борис, появился на свет 30 октября 2025 года.

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