Конец режиму Зеленского: Сергей Лавров вывел Киев на чистую воду

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после завершения девятого раунда Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива сделал немало важных заявлений. Многие из них так или иначе касались украинского кризиса.

На итоговой пресс-конференции журналисты не стали ходить вокруг да около. Лаврова спросили: обсуждалась ли на сегодняшнем заседании дизельная сделка между Россией и США? Ведь эта договорённость явно волнует всех без исключения поставщиков энергоносителей из Персидского залива.

- Дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном – это вопрос двусторонний, чтобы не думал Зеленский, — ответил наш министр. – Если в ЕС считают, что это предательство Украины, а сам Зеленский заявляет, что вопрос об экспорте российского дизеля нужно решать с ним, потому что только он может дать разрешение, то это уже не из области энергетической безопасности. Это из области самопиара и очередной клоунады.

При этом он уверен, что в Киеве не хотят проведения реальных переговоров. Ведь любые договорённости будут означать конец режиму Зеленского.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Хитросплетения ЕС

И, похоже, в Вашингтоне это поняли. А вот лидеры ЕС продолжают сопротивляться. Европейские кукловоды Зеленского, считает Лавров, готовы обрушить мировые рынки энергоносителей ради спасения своего «друга» в Киеве. По словам Лаврова, в Евросоюзе «пытаются опять какие-то хитросплетения формулировать по поводу того, чтобы не трогать то, что интересует украинцев, а себе оставить руки свободными». Но это не пройдёт, уверен Сергей Викторович.

Эта тема будет обсуждаться в рамках ОПЕК+ буквально через несколько дней в Москве. Очередной саммит состоится 28–29 октября в российской столице.

- Президент Путин будет принимать своих гостей. Я уверен, что там будут приняты решения, реально направленные на стабилизацию мировых рынков.

Неправильный подход Вашингтона

Арабские участники Совета попытались было убедить Лаврова, что это Иран виноват в обострении ситуации в регионе Персидского залива. Не получилось. Наш министр призвал собеседников посмотреть в корень проблемы.

- Мой друг высказался, — обратился Лавров к коллеге из Бахрейна, — за прекращение нападений, за взаимное уважение на основе признания суверенитета друг друга, невмешательство во внутренние дела, урегулирование всех спорных ситуаций миром. Я так слушал и думаю: это про то, что сделали США и Израиль по большому счёту.

В зале заулыбались. Все прекрасно понимали, о чём говорит российский гость. А Лавров продолжил: «Наверное, это не тот подход, который может помочь искать те самые договорённости на основе взаимного уважения. Мы только за».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва призывает страны Персидского залива забыть прошлые обиды: Первый день турне Лаврова по Ближнему Востоку

Трамп заморозил «адские санкции» против России: президент США одним указом довёл Европу до истерики