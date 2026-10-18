Стас Пьеха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский певец Стас Пьеха неожиданно признался, что иногда завидует своим коллегам по шоу-бизнесу. Особенно тем, кто уже собирает целые стадионы. Об этом исполнитель рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», где побывал корреспондент KP.RU.

Казалось бы, за плечами Пьехи более 20 лет успешной карьеры, многочисленные хиты и толпы поклонниц. Однако, как оказалось, даже такие достижения не мешают артисту порой поглядывать на чужие успехи с завистью. Причем скрывать свои чувства Стас совершенно не собирается.

Стас Пьеха рассказал, что иногда завидует другим артистам

«А у меня бывает иногда зависть. Я думаю: вот повезло человеку. Вот вместе начинали, а вот у него сейчас стадион, а у меня дворец спорта был только. А стадиона пока не было. Но я в то же время понимаю, что я тут же возвращаюсь к себе и думаю: так, у меня все хорошо. Мне жаловаться не нужно. Бывает зависть, она такая короткая-короткая. Ну, я честно говорю», — признался певец.

Журналисты, разумеется, не могли оставить столь любопытное признание без внимания. Пьеху тут же спросили, кому именно он позавидовал в последний раз. Однако называть конкретные фамилии артист не стал. Вместо этого он выдал неожиданное объяснение самого чувства зависти.

«Да я почти всем завидую периодически. Мне кажется, это нормально. Зависть в психологии — это примитивная любовь. Значит, хочу, как у тебя», — объяснил Стас.

При этом певец признался, что старается избегать негативных эмоций. Особенно сейчас, когда многолетние гастроли и постоянный недосып и без того испытывают его нервную систему на прочность.

«Я вообще стараюсь не злиться там, где можно не злиться. Потому что и так есть много поводов в жизни, чтобы как-то расстроиться. Я стараюсь не злиться, потому что и так уже пробег этот бесконечный, недосып и гастроли столько лет. Нервную систему надо беречь», — добавил исполнитель.

А вот со стрессом, как выяснилось, Пьеха справляется далеко не всегда. В такие моменты артист обращается к проверенным способам, среди которых не только спорт и общение с друзьями, но и помощь специалистов.

«Иногда не справляюсь вообще. Институт психоанализа — вот я пять лет посещал. Какие-то группы, друзья, чаепития, спорт. В общем, все простые способы. Если ничего уже не работает, стараюсь уехать куда-то», — поделился певец.

Кстати, поводы гордиться собой у Стаса все же имеются. В начале октября артист объяснил неожиданную популярность своих старых хитов среди молодежи. По его словам, зумеры самостоятельно нашли песни прошлых лет и начали использовать их в социальных сетях. При этом Пьеха принципиально не пытается подстраиваться под молодую аудиторию. Он считает, что взрослые артисты, которые специально используют молодежный сленг и гонятся за трендами, выглядят довольно нелепо.

А еще в феврале исполнитель признался, что практически всю жизнь ощущает тяжесть своей знаменитой фамилии. Стас рассказал, что в первом классе школы был Герулисом, однако позднее получил фамилию бабушки — народной артистки Эдиты Пьехи. По словам певца, в начале карьеры окружающие нередко обвиняли его в использовании семейных связей. При этом сам он утверждает, что родственники не вкладывали деньги в его продвижение и не просили влиятельных знакомых помогать молодому исполнителю.

Впрочем, за успех пришлось заплатить немалую цену. Ранее Пьеха рассказал, что после «Фабрики звезд» его гастрольный график был практически бесконечным. В отдельные годы музыканты давали по 180–200 сольных концертов, а иногда приходилось выступать по два-три раза в день. Из-за сильной усталости певец даже путал города и допускал ошибки во время выступлений. В результате артист решил сократить количество концертов до сотни в год, чтобы сохранить здоровье.

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