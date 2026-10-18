Стас Пьеха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский певец Стас Пьеха признался, что продюсер Виктор Дробыш во времена «Фабрики звезд» заставлял его обнимать женщин постарше. Как минимум во время выступлений на сцене. Об этом артист рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», который прошел 18 октября в Москве и где побывал корреспондент KP.RU.

Как оказалось, знаменитый продюсер учил молодого исполнителя не только правильно петь и держаться перед публикой, но и не стесняться партнерш. Особенно когда Пьехе приходилось выступать с артистками старше него.

Стас Пьеха рассказал, что Виктор Дробыш заставлял его обнимать женщин постарше

«Я помню, когда я пел дуэтом с женщинами на „Фабрике“. Они часто были старше меня. И он говорит: „Не стесняйся, обнимай как родной“. И я понял, что на сцене жизнь немножко другая, что это некий такой метафорический амфитеатр, где можно позволить себе чуть больше, чем в жизни», — вспомнил Стас.

Впрочем, подобные наставления певец вспоминает с теплотой. По словам Пьехи, Дробыш стал одним из немногих людей, которые поверили в него еще на кастинге «Фабрики звезд». Причем будущий продюсер выделился на фоне остальных членов жюри довольно простым поступком.

«В общем, просто я пришел на кастинг „Фабрики звезд“, и там мало кто был рад мне, а вот один человек улыбался, сидел, и я понял, что, наверное, мы с ним подружились», — рассказал артист.

Правда, отношения певца и продюсера не всегда были безоблачными. В определенный момент между ними возникли разногласия, однако теперь от былых конфликтов не осталось и следа.

«Мы уже давным-давно как друзья. Были когда-то в позициях артиста и продюсера, но в 2011 году закончилось это. И с тех пор мы дружим», — признался исполнитель.

Сегодня, по словам Пьехи, общение с Дробышем иногда и вовсе превращается в бесконечный поток шуток. Причем некоторые истории настолько пикантные, что рассказывать их широкой публике артисты явно не собираются.

«Да мы только и делаем, что шутим. Когда встречаемся, у нас даже работать не получается. Поэтому я всегда, наоборот, говорю: „Вить, давай посмеемся. Ты иди к себе, а я вот здесь останусь“. Потому что это бесконечный ржач какой-то. Шутки причем такие, жуткие, серьезные, мощные. Никому рассказать нельзя. Есть что вспомнить, а детям рассказать нечего», — пошутил Стас.

Кстати, Виктор Дробыш ранее раскрыл одну весьма пикантную историю из молодости Пьехи. В эфире программы «Секрет на миллион» продюсер вспомнил, как однажды искал своего подопечного на съемочной площадке «Фабрики звезд». В итоге выяснилось, что певец уединился с девушкой в комнате, забыв о работающих камерах. Причем за происходящим, по словам Дробыша, наблюдали сотрудники студии через десятки мониторов. Сам Пьеха позднее отказался раскрывать имя своей спутницы.

А совсем недавно Дробыш высказался о распространенных слухах, будто путь к славе в российском шоу-бизнесе лежит исключительно через постель. Продюсер назвал подобные разговоры анекдотичными и не увидел никакой связи между интимными отношениями и успешной музыкальной карьерой. По его мнению, подобные истории скорее относятся к области эстрадных легенд, чем к реальному устройству музыкальной индустрии.

При этом со всеми бывшими подопечными отношения у Дробыша складываются далеко не так гладко, как с Пьехой. Например, в прошлом году Прохор Шаляпин рассказал о своем многолетнем конфликте с продюсером. Артист пожаловался на пренебрежительное отношение со стороны бывшего наставника и признался, что однажды даже послал его. Более того, Шаляпин заявил, что после очередных колких шуток Дробыша ему хотелось схватить композитора и ударить об стену.

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