Стас Пьеха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский певец Стас Пьеха признался, что семь лет работал по жесткому продюсерскому контракту, получая только 10% от своих гонораров. Причем ради таких заработков артисту приходилось выступать практически каждый день. Об этом исполнитель рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», где побывал корреспондент KP.RU.

Неожиданное признание прозвучало, когда журналисты заговорили о продюсере Викторе Дробыше и его отношении к контрактам. Один из представителей прессы напомнил, что композитор якобы не слишком серьезно относится к подобным документам. Однако Пьеха с такой характеристикой явно не согласился.

Стас Пьеха рассказал, что семь лет получал только 10% от своих гонораров

«Нифига себе, халатно. Семь лет я там вообще копейки получал. Вот это халатно, да. Не-не-не. Тогда контракт был очень суровый. Я получал 10% сначала. А потом, по-моему, что-то… 15%, что ли. И надо сказать, что работал-то я по 25 дней в месяц», — признался Стас.

Иными словами, на заре карьеры за каждые заработанные десять рублей певцу доставался лишь один. Правда, сейчас Пьеха не спешит обвинять во всем своего знаменитого наставника. По мнению исполнителя, суровые условия могли зависеть вовсе не от желания самого Дробыша.

«Поэтому, может быть, это, конечно, не его отношение было такое суровое. А просто он тоже был связан этим контрактом. Но там контракт был суровый», — добавил артист.

Журналисты тут же поинтересовались, удалось ли за прошедшие годы пересмотреть условия сотрудничества. И здесь выяснилась еще одна любопытная подробность. Оказывается, никаких официальных договоров между исполнителем и продюсером уже давно нет.

«Нет. С 2011 года нет никаких контрактов. Нет контракта», — объяснил Пьеха.

Впрочем, расставание с жесткими финансовыми обязательствами вовсе не означало окончания сотрудничества. Напротив, отношения артиста и продюсера со временем стали куда теплее. Хотя когда-то, судя по словам Стаса, поводов для разногласий хватало.

«Мы уже давным-давно как друзья. Были когда-то в оппозиции артисты и продюсер, но в 2011 году закончилось это. И с тех пор мы дружим», — рассказал певец.

Более того, Пьеха признался, что с Дробышем им иногда даже сложно работать. Правда, причина теперь совсем не в деньгах и контрактах, а в бесконечных шутках.

«Да мы только и делаем, что шутим. Когда встречаемся, у нас даже работать не получается. Поэтому я всегда, наоборот, говорю: „Вик, давай посмеемся. Ты иди к себе, а я вот здесь останусь“. Потому что это бесконечный ржач какой-то. Шутки серьезные, мощные. Никому рассказать нельзя. Есть что вспомнить, а детям рассказать нечего», — пошутил Стас.

Впрочем, многочасовые гастроли Пьеха помнит до сих пор. В мае 2025 года певец признался, что после «Фабрики звезд» его рабочий график был практически безумным. В отдельные годы артист давал по 180–200 сольных концертов, а иногда выступал по два-три раза за день. Из-за усталости Стас мог перепутать города или допустить ошибку на сцене. В итоге исполнитель решил поберечь здоровье и сократил количество выступлений до сотни в год.

А вот другому выпускнику «Фабрики звезд», Прохору Шаляпину, помириться с Дробышем так и не удалось. В июне 2025 года артист пожаловался на многолетний конфликт с бывшим наставником. По словам Прохора, однажды он даже послал продюсера из-за пренебрежительного отношения. Более того, Шаляпин признался, что порой ему хочется схватить композитора за грудки и ударить об стену. Сам Дробыш ранее критиковал певца за отсутствие громких хитов и чрезмерное увлечение скандалами.

В свою очередь, бывшая солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова ранее рассказала, что Дробыш действительно зарабатывал больше своих подопечных. При этом артистка не считала заключенный с ним семилетний контракт кабальным. По ее словам, продюсер помог коллективу добиться популярности и никогда не запрещал девушкам заниматься личной жизнью. Более того, когда Крайнова решила начать сольную карьеру, Дробыш отпустил ее еще до окончания договора и даже не потребовал неустойку.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке