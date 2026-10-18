Скандал Самбурской и Дробыша получил неожиданную развязку: Звезда «Универа» все рассказала

Настасья Самбурская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская актриса и певица Настасья Самбурская объявила о примирении с продюсером Виктором Дробышем, с которым несколько лет находилась в состоянии настоящей войны. О неожиданном воссоединении артистка рассказала на концерте «18 друзей Дробыша», где побывал корреспондент KP.RU.

Еще недавно казалось, что увидеть Самбурскую и Дробыша на одной сцене можно разве что в параллельной вселенной. Однако теперь многолетние обиды остались позади. Причем первый шаг к примирению сделала сама Настасья, неожиданно появившись на пресс-конференции бывшего наставника.

Настасья Самбурская рассказала о примирении с Виктором Дробышем

«Ну, вы видели все на пресс-конференции, я пришла», — напомнила артистка.

Когда журналисты поинтересовались, что же заставило ее пойти на столь неожиданный шаг после нескольких лет конфликта, Самбурская ответила с присущей ей прямотой.

«Порыв души. Очень хотелось на большую сцену. А пока просто я на таких больших площадках не выступала. Вот и очень захотелось», — призналась певица.

В итоге Настасья не только помирилась с продюсером, но и стала одной из участниц его юбилейного концерта. Правда, как выяснилось, прийти с подарком бывшая подопечная не удосужилась. Впрочем, сама артистка недостатка в собственной щедрости явно не заметила.

«Мы еще пока не дружили, и он меня к себе не приглашал. Поэтому я и без подарка. Лучший подарочек — это я, а сейчас песня. Все. А что еще вы требуете?» — пошутила Самбурская.

К слову, совместная работа уже возобновилась. Артистка рассказала, что они с Дробышем подготовили композицию «Подружка». Причем история песни оказалась довольно интересной — заготовка сохранилась еще со времен их прежнего сотрудничества.

«На самом деле припев Виктора Яковлевича, музыка Виктора Яковлевича, а сами куплеты Юлии Соломоновой. Ну, Соломонова есть такая поэтесса. У меня уже есть в репертуаре одна песня. Она просто, оказывается, еще с тех пор лежала, с тех пор нашего сотрудничества. Ее, естественно, никто не пел», — объяснила певица.

Однако возвращаться под продюсерское крыло Дробыша на прежних условиях Настасья не намерена. За прошедшие годы артистка, по ее собственным словам, выросла профессионально и теперь вполне способна самостоятельно заниматься своей карьерой.

«Нет, у нас не будет договора, потому что я уже выросла отдельно в качестве певицы конкретно. И я, конечно же, буду с ним сотрудничать, но уже на каких-то таких, скажем так, творческих условиях. Есть песня — я пою», — подчеркнула Самбурская.

Журналисты тут же уточнили, не собираются ли бывшие противники теперь работать исключительно на честном слове. Однако денежный вопрос, как выяснилось, никто отменять не собирается.

«Денежки делим. А так, чтобы это просто... Мне не нужен продюсер, потому что у меня есть менеджер. И мне, в принципе, хватает менеджера», — заявила певица.

При этом, судя по всему, примирение оказалось неожиданностью не только для поклонников, но и для части аудитории самой артистки. Самбурская призналась, что после публикации видео из студии некоторые подписчики искренне удивились ее новому сотрудничеству с Дробышем.

«Представляете, вот вы говорите про просмотры. А я вот выложила позавчера или вчера из студии, как мы записываем как раз песню „Подружка“. И все такие: „А вы чего?“ То есть не все в курсе, не все читают какие-то порталы», — рассказала Настасья.

А когда журналисты предложили сравнить опасность бывшего продюсера и представителей прессы, Самбурская даже не стала долго раздумывать.

«Господи, вот это, конечно, вопрос. Конечно, журналист», — отшутилась она.

В 2021 году финансовый конфликт Настасьи Самбурской и Виктора Дробыша достиг весьма внушительных масштабов. Продюсер потребовал от бывшей подопечной компенсацию в размере 12 миллионов рублей, которые, по его утверждению, потратил на ее раскрутку. Певицу возмутила представленная смета. Особенно ее удивили расходы на связь в размере 1,2 миллиона рублей, офисные нужды на 1,8 миллиона и запись фонограммы за три миллиона. Самбурская публично потребовала объяснить, откуда вообще взялись такие суммы.

В декабре 2021 года Самбурская высказалась о публичном обсуждении своей личной жизни и скандалов. Артистка объяснила, что не желает участвовать в телевизионных передачах ради дешевого пиара. По ее словам, еще до заключения контракта с Дробышем она принципиально отказывалась от подобных шоу, хотя приглашения поступали регулярно. Настасья подчеркнула, что не собирается выставлять личные проблемы напоказ ради развлечения публики.

А в июне 2022 года Виктор Дробыш одержал победу в суде над бывшей подопечной. Самбурская пыталась расторгнуть продюсерский договор задним числом и сохранить за собой права на песни. Артистку возмущало, что по условиям контракта она должна была отдавать продюсеру 70% доходов. Однако Дробыш сумел доказать, что выполнил свои обязательства, записав с ней не менее десяти песен, выпустив альбом и сняв три клипа. После этого продюсер добился судебного решения о взыскании с певицы убытков, понесенных при ее продвижении.

Даже в 2024 году о примирении артистов не было и речи. Тогда KP.RU рассказывал, что Самбурская и Дробыш по-прежнему не общаются после громкого разрыва. Артистка уже самостоятельно строила карьеру в жанре шансона и выступала на корпоративах. Причем свою любовь к подобным мероприятиям она объясняла весьма своеобразно. Настасья признавалась, что обожает петь перед сытыми и подвыпившими гостями, поскольку с ними можно вдоволь пошутить и даже устроить небольшой стендап.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке