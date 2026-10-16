«Операция на мозге спасла нашего сына»

Егора Бутынева спасли российские врачи. Фото: Семейный архив

Наталья Бутынева из Самарской области вспоминает:

- В три месяца мой ребенок ослаб. Еще вчера держал головку, а сегодня она запрокидывается. И рос с большой задержкой...

Ходить мальчик начал только в 2,5 года.

- С самого детства пугающими были закатывания глаз, при этом сын оставался в сознании. Невнятная речь и шаткая походка могли появиться от малейшего волнения, - признается мама Егора.

В 8 лет их направили к генетику. Выявили редчайшее генетическое заболевание - дефицит декарбоксилазы L-ароматических аминокислот.

- В Москве мы узнали, что врачи уже научились «внедрять» в мозг недостающий ген, но за границей... - вздыхает женщина.

А потом Наталье рассказали про фонд «Круг добра».

- Как будто нас подхватил волшебный поток. Российские хирурги тоже научились делать такие вещи. «Круг добра» взял нас под крыло, и вскоре уже назначили дату операции. Ни проволочек, ни задержек - я была потрясена, - с благодарностью говорит Наталья.

Накануне 11-летия мальчику сделали операцию. Она длилась 3,5 часа. Перенес он ее отлично. И изменения наступили практически сразу - уже через пару месяцев Егор мог играть без устали, кататься на велосипеде, а всплески эмоций не провоцировали кризы.

- На день рождения Егор позвал 20 детей. Это такая радость была, сын будто наверстывал то, чего был лишен болезнью. Сейчас он учится в пятом классе и радует нас своими успехами, - делится мама.

СПРАВКА «КП»

Фонду «Круг добра», созданному президентом для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в 2026 году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 116 заболеваниями.