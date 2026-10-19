Сын Мурата Насырова вырос копией отца

Фото: Личная страница Лии Насыровой в социальной сети

Как завещает нам классик поп-рэпа Баста, «когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей - и голосами их детей». В общем, именно так часто и происходит. В обзоре «КП» несколько свежих и редких фото детей (и одной внучки!) тех, кто стремительно прославился в 90-е.

Аким и Лия, дети Мурата Насырова

Певец из Алма-Аты Мурат Насыров стал знаменитым благодаря хиту «Мальчик хочет в Тамбов». Творчество его было незамысловатым, но народу нравилось. У артиста была максимально положительная аура. И поэтому новость о суициде Насырова в 2007 году шокировала всех. Ему было всего 37.

Мурат Насыров стал знаменитым благодаря хиту «Мальчик хочет в Тамбов». Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Время шло, дети Мурата росли - сын Аким и дочь Лия от модели Натальи Бойко, с которой Мурат познакомился еще во время учебы в Гнесинке, в загсе не расписывались, однако в 1999 году сыграли гражданскую свадьбу в уйгурских традициях.

В начале октября Наталья выложила фото с отпрысками Насырова, и все ахнули. От того, какими красивыми они выросли. Акиму 26, Лии 30. Сын - буквально копия отца. Словно Мурат телепортировался в 2026-й, будучи молодым. До мурашек! Живут наследники звезды довольно скромно, на публике появляются редко. Лия окончила факультет международной экономики в РЭУ им. Плеханова, но позже ушла в живопись, моду и игру на бас-гитаре. Аким окончил Гнесинское училище, играет на саксофоне, пишет музыку и выступает в джазовых клубах.

Александр, сын Милы Романиди

Спросите, кто это, и будете не правы. Ведь хиты «Красавица Востока», «Амазонка» и «Гавайская гитара» в 90-е крутили все радиостанции и дискотеки страны. Исполняла их Мила Романиди - русская певица узбекского происхождения, выступавшая еще в 80-е вместе с Азизой в группе «Садо». Вокалистка пела песни на стихи Резника, Дербенева и Ширяева. Записывала дуэты с Киркоровым. Музыку ей писал Раймонд Паулс. А в начале нулевых продюсер певицы Валерий Дзиов в традициях 90-х был расстрелян в собственном доме. Испугавшись, Мила покинула все еще беспокойную тогда Россию.

Романиди большой славе предпочла воспитание сына - и, как видите, достигла очень высокого результата. Фото: Личная страница Милы Романиди в социальной сети

Пережила клиническую смерть после мощного удара током. Пыталась возобновить карьеру и выпускала новые песни на стихи Ларисы Рубальской. А в 2026 году Романиди вдруг появилась на премьере одного из российских фильмов, куда и привела взрослого сына.

- Вывела в свет первый раз, да! - подтвердила Мила дебют парня, который явно застеснялся у прессвола. - Любуйтесь! Как зовут? Александр.

Подробностей о жизни мальчика и о его отце Романиди пока не раскрыла.

Василий, сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой

Вымахал не мальчиком, но мужем и Василий Рыбин - сын легендарного солиста «Дюны» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой. Он пробовал себя в модельном бизнесе, а затем двинулся в династийном направлении - занялся музыкой, продолжает строить творческую карьеру и работать над развитием сети музыкальных школ-студий KODI, которую, разумеется, поддержали родители. В соцсетях Василия нет отбоя от поклонниц, и он этим умело пользуется.

Вася Рыбин женился уже во второй раз. Фото: Личная страница в социальной сети

Первый раз Рыбин-младший женился в 2022 году, однако брак с Дарьей Алябьевой, с которой он был знаком с детства, не продержался и года. Но унывать Василий, которому в этом году исполнилось 27 лет, не стал. И летом 2026 года сыграл вторую свадьбу - с эффектной блондинкой по имени Валерия. На опубликованном в соцсетях видео пара показала, как стильно и элегантно было проведено торжество.

Легендарный солист «Дюны» Виктора Рыбин. Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Будь здоров и счастлив, родной! - поздравила любимого ребенка Наталья Сенчукова.

Энджел, сын Сергея Жукова

Лидер группы «Руки Вверх!», под песни которой плясала молодежь в 90-е (а теперь и сорокалетние - в «Лужниках»), Сергей Жуков растит пятерых детей от двух браков. Певец, бизнесмен и актер по-прежнему остается в топе российского шоу-бизнеса, поэтому кормить такую ораву отпрысков у него успешно получается. А ведь запросы сыновей и дочерей со временем только растут.

Фото: Личная страница Энджела Жукова в социальной сети

Вот, к примеру, старшему Энджелу («ангел», если по-русски), который тоже занимается музыкой, уже стукнуло 16. Кроссовки уже 44-го размера! И парень, очень похожий на самого Сергея в молодости, выложил фото с берега моря, где в модной одежде позировал, утомленно-кокетливо глядя в сторону.

«В последнее время мне было очень тяжело, - признался Сергей Жуков. - Я как будто начал терять тебя. Не понимал, почему ты так поступаешь, почему порой не слышишь меня. Я даже злился, переживал. А потом я понял, что ты просто уже вырос! И, может быть, именно этого я и боялся. И поэтому так переживал».

Сергей Жуков растит пятерых детей от двух браков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Алена Свиридова понянчила внучку Изабель

У предводительницы розовых фламинго Алены Свиридовой двое сыновей. Младший Григорий родился от манекенщика Дмитрия Мирошниченко. Парень окончил ГИТИС, начал актерскую карьеру и готовится к свадьбе. А вот старший Василий от первого брака с музыкантом Сергеем Свиридовым давно эмигрировал с отцом в Канаду. Живет в Ванкувере. И в январе текущего года сделал Алену Свиридову бабушкой - у Василия, который выбрал для реализации сферу IT, родилась дочь Изабель, к которой счастливая певица и прилетела в сентябре. Вокалистка выложила фото с веселой белобрысой малышкой, которую держит на боку, счастливо улыбаясь.

Фото: Личная страница Алены Свиридовой в социальной сети

«Наша Козявка очень позитивная и компанейская, - сообщила в соцсетях Свиридова. - Передаю ей весь детсадовский фольклор. Я знаю очень много глупостей. Спасибо, мои любимые дети, мне было хорошо с вами!»

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