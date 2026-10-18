Стас Михайлов посоветовал женщинам не требовать многого от мужчин при знакомстве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Народный артист России Стас Михайлов посоветовал женщинам не требовать от мужчин больших заработков при знакомстве и выбирать спутника жизни по любви, а не по толщине кошелька. Об этом певец рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», который прошел 18 октября в Москве и где побывал корреспондент KP.RU.

57-летний исполнитель решил поделиться с молодыми девушками жизненной мудростью. Особенно досталось тем, кто ищет будущего мужа по списку требований из социальных сетей. По мнению Михайлова, за подобными запросами можно не заметить человека, который действительно способен сделать женщину счастливой.

Стас Михайлов посоветовал женщинам не требовать многого от мужчин при знакомстве

«Это таинство, когда встречаются два человека. Вот вы этих хотелок насмотритесь в (соцсетях – прим.ред,) своих: кто там должен столько зарабатывать, столько зарабатывать. Бросьте вы эту хрень. Никто ничего не должен вам зарабатывать. Вы люди, которые встречаетесь и дополняете друг друга. Ты можешь так повлиять на своего мужчину, что он тебе горы свернет и сделает гораздо больше в жизни», — заявил артист.

Певец также призвал девушек не гоняться исключительно за богатыми и знаменитыми кавалерами. Ведь сегодняшний простой парень вполне может со временем превратиться в успешного мужчину. Главное, по мнению Михайлова, вовремя разглядеть в нем потенциал.

«Не надо искать звезду, не надо искать этих великих людей. Пожалуйста, вы молодые, красивые люди, у вас вся жизнь впереди. Смотрите на человека, на сердце, вот сюда смотрите. Он простой человек, но он может вырасти потом и стать таким человеком, который тебе подарит красивую жизнь. Оценивайте это всегда. Потому что сказку Пушкина про старика и старуху никто не отменял. 200 лет прошло. Вот хочу, хочу, хочу, и закончилось чем? У разбитого корыта. Поэтому, пожалуйста, сразу оценивайте, что с вами происходит», - сказал Михайлов.

Тогда же он добавил, что друзья в таких пикантных вопросах могут даже навредить. Поэтому принимать решения лучше самостоятельно.

«Не слушайте, что вам там говорят ваши подруги, друзья. Смотрите в свое сердце, слушайте. Вот встретился человек, берегите его и идите с ним по жизни. Не будет это каждый день. Может быть, вообще никогда не будет, если перегуляете», — предупредил Михайлов.

Тогда же исполнитель признался, что критерии к поведению девушки должны быть и во время отношений. Так, иногда чрезмерным упорством можно даже навредить самой себе.

«Но никогда женщина не может становиться с мужчиной лоб в лоб и начинать бодаться. Идеально, когда женщина понимает, что где-то нужно уступить. Отсюда хорошие отношения. Когда женщина становится с мужчиной в лоб, это нерабочая история для мужика. Он чисто психологически видит соперника. Женщину хочется защищать», - добавил артист.

Без наставлений не остались и мужчины. Правда, здесь исполнитель оказался куда лаконичнее: выбрал девушку — будь добр, отвечай за нее.

«Ну, парням разве можно давать советы? Парень должен понимать, что ему надо. Он прет, и вот взял человека и отвечаешь за него, идешь с ним по жизни. Потому что девушка — это когда мужчина берет, почему слово пошло? Замуж. За мужем девушка, за ним. Девушка уважает, мужчина за нее отвечает. Вот если этот тандем будет так сохраняться и так будет жить, у вас будет прекрасная, красивая, счастливая семейная жизнь», — объяснил певец корреспонденту KP.RU.

В апреле 2026 года исполнитель признался, что его нынешняя супруга Инна Михайлова появилась в его жизни задолго до больших денег и славы. По словам певца, женщина поверила в него, когда он еще не мог похвастаться ни богатством, ни всенародной популярностью. Артист также рассказал, как однажды оказался на грани отчаяния: жил в съемной квартире в Петербурге и не знал, чем платить за жилье. Однако вскоре его песня «Свеча» попала в радиоэфир, после чего карьера постепенно пошла в гору.

В сентябре KP.RU вспомнил подробности знакомства Стаса с будущей супругой. Пара встретилась около 20 лет назад на вечеринке после концерта певца в Москве. Тогда Инна еще была замужем за футболистом Андреем Канчельскисом, с которым воспитывала двоих детей. Впоследствии женщина переехала к Михайлову, а в 2011 году они официально поженились. Сегодня в их большой семье шестеро детей, включая двоих общих дочерей — Иванну и Марию.

Правда, в сентябре 2026 года даже столь крепкий союз оказался в центре громкого скандала. Инна неожиданно заявила в социальных сетях, что больше не вместе с мужем, и назвала его «человеком-фейком». Поводом для недовольства мог стать новый концертный проект певца, который готовился без ее участия. Однако уже в начале октября Михайлов публично опроверг слухи о разводе, призвав журналистов никому не верить. Сама Инна вскоре вновь начала оставлять сердечки под публикациями супруга и делиться видео его выступлений.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке