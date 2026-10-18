«Стою с краюшку»: Иосиф Пригожин объявил себя героем и интернет-мемом

Пригожин считает, что стал мемом и интернет-героем Фото: Евгения ГУСЕВА.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что давно превратился в интернет-мем и стал настоящим героем благодаря участию в телевизионных шоу. Об этом супруг певицы Валерии рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», который прошел 18 октября в Москве и где побывал корреспондент KP.RU.

Продюсер признался, что его популярность уже давно вышла за пределы музыкальной индустрии. Теперь Пригожина знают не только как мужа знаменитой певицы, но и как самостоятельного персонажа, над которым публика с удовольствием шутит. Впрочем, самому Иосифу такое положение дел, похоже, вполне нравится.

Иосиф Пригожин заявил, что давно превратился в интернет-мем

Во время общения с журналистами у продюсера поинтересовались, почему он так редко появляется рядом с Валерией на светских мероприятиях. Ведь пока артистка раздает интервью, супруг обычно предпочитает стоять в стороне и снимать ее на телефон. Оказалось, что у Пригожина на это есть своя причина.

«Вы знаете, вообще вся моя работа, по сути, за кадром. Просто в силу того, что я стал и мемом, и популярным персонажем, снимаюсь много в разных программах, в том числе „Звезды“, которые, собственно говоря, сделали из меня героя. И благодаря Валерии в том числе. Поэтому не хочу как бы затмевать. Стою просто с краюшку. Так же тоже нормально», — объяснил продюсер.

При этом новая слава явно не заставила Пригожина забыть о первоначальной профессии. Он по-прежнему считает своей главной задачей продвижение артистов, а не собственную популярность. Впрочем, удержаться от участия в развлекательных проектах у него получается далеко не всегда.

Напомним, недавно звездные супруги и сами увлеклись созданием юмористических роликов для социальных сетей. В мае 2025 года Валерия опубликовала видео, в котором показала, как справляется с приступами злости. По сюжету певица хотела что-нибудь разбить, но быстро передумала, узнав стоимость телефона и телевизора. А вот находившийся рядом Пригожин оказался абсолютно бесплатным, поэтому артистка переключила внимание на него. Продюсер моментально оценил опасность и поспешил сбежать с дивана. Поклонники оценили семейный юмор, а некоторые даже пошутили, что после этого Иосифа больше никто не видел.

В конце 2025 года звездная пара добралась до финала второго сезона юмористического шоу «Звезды» на НТВ. Вместе с командой «Наполеоны» супругам пришлось соревноваться с профессиональными комиками, среди которых были Иван Абрамов, Денис Дорохов и другие участники. Причем Валерия признавалась, что они серьезно готовились к выступлениям, много репетировали и самостоятельно придумывали шутки. Особенно непросто было Пригожину, который привык работать за кулисами, а не развлекать публику со сцены. Впрочем, артистичность и умение петь помогли продюсеру освоиться в непривычном амплуа.

А вот с журналистами Пригожин в последнее время стал общаться заметно осторожнее. В июне 2026 года Валерия рассказала KP.RU, что раньше ее супруг охотно отвечал практически на любые вопросы и порой слишком эмоционально реагировал на происходящее. Однако после нескольких неприятных историй, когда его высказывания искажали, продюсер решил быть более избирательным. Теперь он предпочитает давать комментарии только тем представителям прессы, которым доверяет. Зато от семейных юмористических роликов супруги не отказались. По словам певицы, такие видео они снимают всего за один-два дубля, а помогают они не только развлекать подписчиков, но и продвигать новые музыкальные проекты.

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