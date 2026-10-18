Киевский клоун снова давит на жалость: в Вашингтоне устали и посоветовали Зеленскому быть осторожнее

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский фактически перестал скрывать, что его сейчас американские демократы просто-напросто «играют» против президента США Дональда Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс США. Его нынешнюю активность в американских СМИ сейчас можно расценивать только таким образом. После скандалов с Трампом ему бы надо было, если по-хорошему, затихнуть и не отсвечивать где-нибудь в уголке, а он, наоборот, при каждом удобном и неудобном случае стремится вылезти к микрофону, чтобы заявить, что по приказу Белого дома на Украине была замедлена работа системы «Старлинк». Цель ясна и понятна — обвинить Трампа перед выборами в том, что он начал помогать России, чтобы, используя этот аргумент, обеспечить более убедительную победу демократов на выборах.

Зеленский активно вовлечен в это процесс еще и по той причине, что полагает, будто в том случае, если демократы возьмут большинство в обеих палатах Конгресса, они смогут разблокировать финансовую и оружейную помощь Украине со стороны США. Здесь он безусловно ошибается, поскольку у Трампа в руках даже в этом случае останется куча рычагов, чтобы затянуть исполнение решений Конгресса или наложить на них вето, преодолеть которое будет очень непросто. Впрочем, задумываться о последствиях — это не для Зеленского. Для него — жаловаться, упрекать и попрошайничать. Чем он и занялся в последнем по времени интервью американскому телеканалу NBC.

- Победим мы или нет. Все дело в том, что речь идет о наших людях. Без поддержки Соединенных Штатов это очень сложно. Но если Соединенные Штаты поддержат Путина, я имею в виду — это невероятно. Это трагедия, это историческая ошибка и большая трагедия. Именно поэтому я считаю, что…, - Зеленский запнулся, он просто не знал, как закончить им же начатое предложение, а потому решил зайти с другого края. - Я не хочу жить в иллюзиях, но я думаю, что мы должны быть прагматичны. Если Соединенные Штаты официально встанут на эту сторону России, конечно, если эти две страны будут вместе, конечно, конечно, мы не победим и не сможем выстоять.

Вот тут впору Макрону, Мерцу и британскому премьеру (они там так часто меняются, что запоминать имя очередного, наверное, и не стоит) было бы обидеться, ведь «просроченный» фактически признался в том, что европейцев он и в грош не ставит, а без американцев вся их помощь — ничто, и звать ее никак. Хорошо, что европейцы не узнали про эти слова Зеленского, ведь он, как всегда, говорил их по большому секрету, как он выражается, «если между нами и по-честному».

- Мы хотим Трампу доверять, и я надеюсь, что он изменит свои решения, потому что я считаю, что это все ошибки, и это нам не поможет, и это не поможет Соединенным Штатам, я уверен. Но я имею в виду, это, это не мой выбор, и я надеюсь, что он изменит, изменит свои решения, изменит свое отношение к Путину, - Зеленский понял, что опять повторяется и перешел к перечислению конкретных претензий к Вашингтону. - В течение 3 дней мы не получали разведданные от США. В том числе о пусках баллистических ракет. Правительство США дало указание ограничить деятельность Starlink и Starshield, а SpaceX технически выполнила это указание. А Путин ощущает победу благодаря ослаблению санкций, соглашению по дизельному топливу и Starlink.

А кто же все это сделал, как спросил бы дальше Людвиг Аристархович из «Нашей Раши». Но Зеленскому не надо задавать этот вопрос, он и так знает ответ — это Трамп.

Ответ Зеленскому прилетел практически моментально, и его озвучил министр финансов США

- Президент Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, что Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет в результате переговорного урегулирования, - заявил Бессент в эфире этого же телеканала. - Президент Трамп и госсекретарь Рубио заявили, что никто в Белом доме не замедляли Starlink и не закрывали опцию с разведкой. И я считаю крайне безответственным со стороны Зеленского выдвигать подобные обвинения.

И подытожил так, что это прозвучало самой настоящей угрозой: «Президенту Зеленскому следует быть очень осторожным с подобными заявлениями, которые не соответствуют действительности».

А «просрочке», похоже, уже просто некуда деваться. Он совершенно лишен свободы маневра. Его, как бычка, ведут на заклание.

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